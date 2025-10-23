Rinnovo contratto scuola, obiettivo soldi in busta paga a dicembre. Appello di Barbacci (Cisl) agli altri sindacati

Dal 22 ottobre e fino al 24, ha luogo lo spin off di Fiera Didacta, l’edizione Trentino. L’evento si tiene a Riva Del Garda.

Ivana Barbacci, Segretaria Generale della CISL Scuola, è intervenuta a Didacta Italia a Riva del Garda ai microfoni della Tecnica della Scuola. Durante l’intervista ha parlato principalmente della trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024, che risulta scaduto da dieci mesi. È stata fissata un’importante convocazione all’ARAN per il 31 ottobre, con l’obiettivo di definire il quadro economico. Si evidenzia l’urgenza e l’emergenza contrattuale e salariale. Una parte delle risorse è già stata erogata tramite l’indennità di vacanza contrattuale, ma resta da contrattare quasi la metà, o poco meno, della parte economica. La proposta della CISL Scuola è quella di un’emissione straordinaria e urgente entro dicembre, indirizzata direttamente al personale. Il rinnovo contrattuale 2022-2024 riguarda 3,2 milioni di addetti della pubblica amministrazione (inclusi scuola, università e ricerca) e prevede un aumento del 6%. È prevista una piccola quota una tantum di 240 milioni di euro, derivante da risparmi di sistema. Riguardo alla Legge di Bilancio in discussione, la CISL Scuola si aspetta segnali chiari di attenzione per il settore, chiedendo investimenti per il contratto 2025-2027 e un incremento dell’una tantum di 240 milioni. Al momento, tali segnali non sono presenti nel testo della Legge di Bilancio.

A causa della necessità di accelerare la parte economica per l’urgenza salariale, la proposta strategica è di chiudere il 2022-2024 con la distribuzione degli aggiornamenti economici e proseguire la trattativa per la complessa parte normativa agganciandola immediatamente al triennio 2025-2027. L’obiettivo è completare la parte normativa e il nuovo triennio presumibilmente nei primi mesi del nuovo anno.

Le priorità normative della CISL Scuola sono ampie, ma si concentrano su:1. Completamento dell’aggiornamento dei profili professionali ATA (ADA), lavoro iniziato nel contratto 2019-2021, con l’introduzione di nuove figure come operatori e funzionari.2. Valorizzazione della professionalità docente, superando la condizione di professione “piatta”.3. Creazione di figure professionali intermedie tra docenti e dirigenza scolastica, sfruttando le risorse del DL36 (docente incentivato). La CISL Scuola ritiene che tali risorse sarebbero ben spese se utilizzate per individuare figure di supporto all’offerta formativa, piuttosto che per il docente incentivato.

Infine, per la validità del contratto collettivo è richiesta la firma del 50% più uno dei sindacati rappresentativi. Ivana Barbacci rivolge un appello alla responsabilità, invitando a evitare la demagogia e a concentrarsi sull’obiettivo primario di aggiornare la retribuzione del personale, unendo le risorse del 2022-2024 e quelle già previste per il 2025-2027.

L'evento si rivolge a tutti i livelli di istruzione: dalla scuola dell'infanzia alla primaria, dalla secondaria agli istituti professionali, ITS, università e centri di ricerca.

