Rinnovo degli organi collegiali, tempistiche e modalità in tempo di Covid

Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

Lo prevede il DPCM del 18 ottobre 2020 che introduce la modalità on-line anche per le elezioni degli OO.CCC.

Tempistiche

Con la circolare annuale sono state indicate le tempistiche per l’a.s. 2020/21.

Entro il 31 ottobre 2020 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria.

La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 29 novembre e lunedì 30 novembre 2020.

Misure anti Covid-19

La circolare riporta anche alcune indicazioni per la sicurezza nel caso si optasse per le votazioni in presenza.

Le regole sono quelle previste per la vita a scuola: percorsi dedicati, divieto di assembramento, igiene delle mani, contingentamento degli accessi, distanziamento non inferiore a un metro…

I locali in cui si svolgeranno le votazioni dovranno essere dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria.

Deve essere assicurata una pulizia approfondita degli ambienti, compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.