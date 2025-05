Rinuncia al beneficio del taglio del cuneo fiscale nel cedolino dei prof, è necessario generare codice OTP dall’App di NoiPa per richiederla

Per richiedere la rinuncia al beneficio fiscale del taglio del cuneo fiscale, come previsto dall’art.1, commi 4 e 6, della legge 207 del 30 dicembre 2024, è necessario generare il codice OTP dall’App di NoiPa e poi utilizzare il nuovo servizio di rinuncia a uno, o più di uno, dei benefici fiscali che altrimenti entrerebbero automaticamente nel cedolino degli insegnanti, dei dirigenti scolastici, del personale ata, ma più in generale di un qualsiasi dipendente della Pubblica Amministrazione.

Come generare OTP dal App NoiPa

È utile sapere che per gli amministrati che accedono mediante Carta d’Identità Elettronica (CIE) livello 3 o CNS, l’utilizzo dei servizi dispositivi non richiede l’inserimento dell’OTP (One Time Password).

Agli amministrati che si autenticano mediante SPID livello 2 o CIE livello 2, è richiesta invece la generazione dell’OTP per utilizzare i servizi dispositivi.

L’OTP può essere richiesto attraverso l’ App ufficiale NoiPA e non è più possibile riceverlo attraverso SMS.

Per gli amministrati che utilizzavano l’SMS come metodo di ricezione è quindi necessario procedere all’abilitazione del codice OTP tramite App NoiPA.

Per abilitare il codice OTP basta collegarsi su NoiPa attraverso App ed entrare con lo SPID nella sezione “Servizi”, apparirà un avviso come quello in figura:

Richiesta rinuncia beneficio fiscale