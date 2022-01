Riscatto della laurea: chi può richiederlo e cosa si può riscattare

Il riscatto del corso legale di laurea è un istituto che permette, al ricorrere delle condizioni di legge, di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Pertanto, con il riscatto è possibile integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche, a condizione che sia stato conseguito il corrispondente titolo di studio.

Possono esercitare la facoltà di riscatto tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio universitario. Possono riscattare anche gli inoccupati, ossia coloro che non abbiano ancora iniziato l’attività lavorativa e non siano iscritti ad una gestione previdenziale.

Cosa si può riscattare

Si possono riscattare i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali hai conseguito uno o più titoli rilasciati dalle Università o da Istituti di livello universitario:

diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre)

(corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre) diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei)

(corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei) diplomi di specializzazione , che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni

, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge

i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale

diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Sono esclusi gli anni fuori corso. È possibile anche riscattare solo una parte e non l’intero corso di studi.

Come presentare domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

www.inps.it con il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni” (con accesso tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure Carta Nazionale dei Servizi oppure carta d’identità elettronica 3.0)

Patronati e intermediari dell’Istituto

Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.

Come sapere quanto pagare

Sul sito dell’INPS è disponibile un simulatore che consente di avere informazioni personalizzate.

Non sono richieste credenziali, basta inserire in modo anonimo alcuni dati. Si avrà una simulazione orientativa del costo del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell’onere. Per ora è disponibile solo per chi è inoccupato e per chi rientra interamente nel sistema di calcolo contributivo.