Risorse per ore eccedenti per le sostituzioni: si possono usare per pagare le ore di compresenza e i recuperi?

Risorse per ore eccedenti per le sostituzioni: si possono usare per pagare...

Ai sensi dell’art. 40, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, le risorse destinate a remunerare le ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti possono essere usate della scuola anche per retribuire le ore eccedenti svolte dai docenti in compresenza e per il recupero degli alunni in difficoltà?

L’ARAN ha risposto a questa domanda chiarendo che l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 istituisce il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa nel quale sono confluite sia le risorse finanziarie elencate nel comma 1 dell’art. 40, sia le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, indicate nell’art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015 n. 107, sia le risorse di cui all’articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la valorizzazione della professionalità dei docenti (art. 40, comma 2).

Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in particolare, è volto a remunerare il personale scolastico per le finalità indicate dal comma 4 dell’articolo 40 sopra citato, tra cui sono ricomprese anche “le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti”.

Conseguentemente, le risorse destinate a tale finalità non possono essere impiegate per utilizzi diversi.

Diversa è l’ipotesi delle risorse relative all’anno scolastico precedente che non siano state interamente spese nel medesimo anno. Infatti, fermo restando che ai sensi dell’art. 40, comma 6, del CCNL 19.4.2018 il contratto integrativo è stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, le risorse eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.