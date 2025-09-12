Rissa tra docenti a scuola per un’aula contesa: la ds chiama la Polizia e uno dei prof aggredisce anche loro, denunciato

Incredibile ma vero: due docenti, durante una lite, sono arrivati addirittura alle mani a scuola. La rissa è degenerata e sono dovute intervenire le Forze dell’Ordine. Tutto è avvenuto in un liceo di Roma, come scrive Il Corriere della Sera.

Tra i due ci sono state urla e spintoni, davanti agli studenti attoniti. A quanto pare i due si stavano contendendo un’aula in cui fare lezione. Un imprevisto che si è trasformato in una situazione che rischiava di degenerare ulteriormente, al punto che la dirigente scolastica – dopo aver cercato in un primo momento e senza riuscirci di calmare gli animi – ha deciso di chiamare il 112.

La situazione è degenerata

In particolare però uno dei due insegnanti, di 51 anni, non si è fermato nonostante l’invito a smetterla da parte dei poliziotti, anzi. Alla vista degli agenti il prof è andato ancora di più su tutte le furie, tanto da insultare e spintonare anche loro.

Il docente è apparso talmente fuori di sé da spingere gli agenti a chiamare il 118 per qualsiasi evenienza, anche quella di un trattamento sanitario obbligatorio. Il prof è stato invitato a seguire gli agenti negli uffici del commissariato dove più tardi è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e quindi rilasciato.

Gli investigatori hanno anche sentito l’altro insegnante, al quale non è stato contestato nulla e per questo è rimasto a scuola, piuttosto scosso, così come i colleghi, mentre è stata ascoltata anche la preside. Al vaglio eventuali precedenti comportamenti analoghi da parte del 51enne nei confronti del quale non si esclude che possano essere presi provvedimenti da parte della direzione scolastica del liceo artistico.