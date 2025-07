Esiti assegnazioni provvisorie, quando si avranno? Due graduatorie, tutte le tempistiche spiegate passo dopo passo

Tutto il personale docente, educativo e ATA può inoltrare la domanda di mobilità annuale dal 14 al 25 luglio 2025. Sono quindi gli ultimi giorni per inviarla.

Le principali novità

Tra i cambiamenti più rilevanti figura l’estensione delle deroghe e dei beneficiari, che permetterà a diverse categorie di personale precedentemente escluse di accedere all’assegnazione provvisoria.

La diretta della Tecnica risponde live

Oggi abbiamo parlato di questo argomento nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 23 luglio 2025, alle ore 12,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara. Quest’ultimo ha risposto ad una domanda, in particolare, relativa agli esiti delle assegnazioni provvisorie.

Quali saranno le tempistiche? Ecco le previsioni del nostro esperto:

“Dal 28 luglio gli Usp di destinazione vagliano le domande con delle priorità: le domande cartacee andranno in coda rispetto alle domande del personale di ruolo che lo ha fatto online. Ci saranno due graduatorie, legate ma distinte. Le prime sono effettive, le altre sono quelle che vengono accodate perché di persone con contratto a tempo determinato”.

“Questo tipo di graduatorie provvisorie va pubblicata nella prima decade di ferragosto. Poi si ha il tempo di verificare il punteggio per produrre i reclami, si hanno 5 giorni di tempo per eventuali reclami in vista delle definitive. Si prevede la chiusura degli esiti intorno al 22 agosto, ma si potrebbe anche sforare fino al 25-26 agosto. Poi gli uffici si dovranno dedicare alla fase zero delle 150 preferenze”, ha concluso.

RIVEDI LA DIRETTA