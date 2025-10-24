Scatti stipendiali docenti, sono sei per l’intera carriera. Si parte con la classe “0” e poi si può arrivare alla “35”.

Scatti stipendiali docenti, sono sei per l’intera carriera. Si parte con la...

Gli scatti stipendiali dei docenti sono sei per tutta l’intera carriera, ma non tutti i docenti arrivano all’ultimo scatto stipendiale.

C’è chi entra nell’ultimo scatto stipendiale, ovvero nella classe “35”, poco prima di andare in pensione di vecchiaia, con appena 36 o 37 anni di contributi versati, ma c’è anche chi non riesce ad arrivare al completamento del 34-esimo anno di carriera, quindi resta nella classe stipendiale “28”. Esistono anche i casi di insegnanti che arrivano alla classe stipendiale “35” con appena 57 anni di età anagrafica e quindi sono destinati a restare nell’ultima classe stipendiale anche per 10 anni, maturando 44 o 45 anni di contributi. Il mancato riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera dei docenti, fa entrare tutti gli insegnanti nelle classi stipendiali successive con un anno di ritardo.

Attuali classi stipendiali

È utile sapere che nel cedolino di ogni docente è riportata la classe stipendiale di riferimento e anche la data di scadenza di questa classe stipendiale e quindi l’entrata nella nuova classe stipendiale. Nell’esempio dell’immagine seguente, vediamo la classe o fascia stipendiale indicata con: Cl/Fascia 28 e in alto a desta la Scadenza: 31/08/2029.

Si tratta di un esempio di posizione giuridico-economica di un cedolino del docente che si trova in classe stipendiale “28” e a partire dall’1 settembre 2029 entrerà in classe stipendiale “35”.

Le classi stipendiali dei docenti sono 6, la prima classe indicata con “0” è quella che va da 0 ad 8, la seconda è quella che va da 9 a 14 e si indica nel cedolino con 9, la terza va da 15 a 20 e si indica con 15, la quarta va da 21 a 27 e si indica con 21, poi c’è la classe stipendiale 28 che va da 28 a 34 anni ed infine c’è la sesta ed ultima classe che è la 35 fino alla pensione.

Le tabelle degli stipendi dei docenti