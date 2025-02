Scioperi in vista per l’8 marzo proclamati da Flc-Cgil, USB e Slai Cobas

Scioperi in vista per l’8 marzo proclamati da Flc-Cgil, USB e Slai...

In occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne che si celebra l’8 marzo, la Flc Cgil proclama uno sciopero nazione del comparto istruzione, università e ricerca.

Il sindacato intende in tal modo protestare contro:

•la cultura patriarcale, misogina, maschilista che permea le scelte politiche del governo e si diffonde nell’agire sociale

• gli attacchi ai diritti conquistati dalle donne con decenni di lotte

• le discriminazioni dirette e indirette, la marginalità e vulnerabilità sociale

Secondo il sindacato guidato da Gianna Fracassi si tratta al contrario di:

• diffondere la cultura del rispetto e riconoscere il valore delle donne

• rivendicare i diritti ottenuti e quelli da conquistare

• sostenere il diritto delle donne a un lavoro dignitoso, contrastare la povertà, la precarietà e il gender pay gap

• garantire condizioni di accesso alla pensione che riconoscano il lavoro sommerso delle donne e consentano di affrontare serenamente l’età della vecchiaia

• difendere il diritto di decidere autonomamente e liberamente del proprio corpo a partire dalla difesa della legge 194/1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza

• valorizzare il lavoro delle donne che nei settori della conoscenza rappresentano la quasi totalità degli addetti e sono penalizzate da contratti precari e bassi salari

Lo sciopero è indetto anche dal sindacato di base Slai-Cobas mentre l’USB, per la stessa data ha proclamato lo sciopero generale di tutte le categorie del lavoro pubblico e privato.