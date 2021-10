Sciopero dell’11 ottobre, adesione all’1,3% del personale scolastico

Il MI ha pubblicato i dati ufficiali relativi allo sciopero generale indetto dai sindacati di base e riguardante tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 11 ottobre 2021.

Le scuole che hanno comunicato i dati di adesione sono state 6.669 su un totale di 8.162 (81,71%).

Per quanto attiene il personale gli aderenti allo sciopero sono stati 11.787, cioè l’1,3% delle 907.241 unità di personale tenuto al servizio. Questo numero non comprende le 66.573 unità di personale assente per altri motivi (es: malattia, ferie, permesso, etc…).