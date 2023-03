Sconosciuti si intrufolano di mattina in una classe entrando dalle finestre, la ds: “c’è un forte disagio che serpeggia tra i più giovani”

Alle 10 di una mattina qualsiasi, nella scuola Savoia-Benicasa di Ancona al cambio dell’ora, due figure si sono intrufolate in una classe al piano terra tramite le finestre aperte. Gli studenti in un primo momento sono rimasti scioccati, ma subito dopo hanno avvertito il personale scolastico. A intervenire immediatamente sul posto anche la dirigente scolastica, anche se appena raggiunta l’aula i due sconosciuti sono scappati. Gli studenti in classe sono minorenni, ma non sembravano conoscere i due fuggitivi.

La dirigente, Maria Alessandra Bertini, ha commentato al Corriere Adriatico: “Mi hanno detto che non li conoscevano. Erano molto giovani, probabilmente anche loro minorenni. Ho chiamato i carabinieri che ora stanno indagando su quanto successo, contestualmente ho avvisato la Provincia perché intervenga a mettere ulteriormente in sicurezza la classe al pian terreno”.

Inoltre, aggiunge la ds: “Stiamo vivendo un momento particolare c’è un forte disagio che serpeggia tra i più giovani”. Si pensa che si tratti di una bravata per fare dei video e metterli sui social.