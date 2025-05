Sconti del 10% su ITA AIRWAYS, per i voli andata e ritorno di docenti e personale scolastico per massimo 4 persone con ragazzi over 11 anni

Qualche nostro affezionato lettore ci ha chiesto se lo sconto sui voli ITA AIRWAYS si applicano anche solo per le tratte di sola andata e se tale sconto è applicabile per i figli di età inferiore agli 11 anni. È importante precisare che ci sono delle limitazioni per potere applicare lo sconto del 10% riservato agli insegnanti e a tutto il personale scolastico. Infatti, lo sconto è applicabile per un massimo di 4 persone (i ragazzi rientrano nello sconto solamente se hanno più di 11 anni). Inoltre lo sconto è applicabile solamente per i biglietti di andata e ritorno.

La convenzione con Ita Airways

La convenzione per lo sconto del 10% dei biglietti aerei su ITA AIRWAYS è riservata a tutto il personale scolastico fino al 31 dicembre 2025, ma solo sulle tratte nazionali e internazionali in classe Economy Superior e Business.

Per quanto riguarda i bambini di età compresa tra 0 e 11 anni, bisogna sapere che non c’è la possibilità di applicare lo sconto del 10% direttamente sul sito, ma è necessario contattare il Costumer del servizio assistenza di ITA Airways.

Video Tutorial per accedere allo sconto

Il seguente video tutorial fa vedere come si accede, tramite SPID, al servizio Istanze Online per fruire di alcune agevolazioni riservate al personale scolastico. Per ottenere lo sconto si devono richiedere biglietti di andata e ritorno, altrimenti lo sconto non verrà applicato.