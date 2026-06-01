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01.06.2026

Scoperti resti di una domus romana del II secolo sotto una scuola: affreschi e mosaici quasi intatti

Redazione
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Indice
Dalla leggenda allo scavo
Affreschi e mosaici quasi intatti

Gli studenti del liceo Cavour di Roma raccontavano da anni di stanze con affreschi nascosti sotto la palestra. Una leggenda, pensavano in molti. Invece era tutto vero.

Dalla leggenda allo scavo

A dare il via alla scoperta è stata una professoressa e archeologa, che al termine di una mobilitazione studentesca ha chiesto di visitare quegli ambienti. Come riporta il Corriere, è bastato un sopralluogo per capire che le voci avevano un fondamento reale. La docente ha contattato la Soprintendenza, che ha avviato le verifiche. Gli scavi sono partiti a settembre 2025, finanziati con 350mila euro di fondi Pnrr, e sono ormai in chiusura. Dal sottosuolo del liceo – affacciato sul Colosseo – è emersa una domus romana di età medio-imperiale, databile alla metà del II secolo dopo Cristo, situata tra le Carinae e l’Esquilino, zona abitata da Cicerone, Pompeo e Ottaviano.

Affreschi e mosaici quasi intatti

Lavorare in quegli spazi non è stato semplice: privi di luce e aerazione, hanno richiesto interventi di consolidamento. Le stanze sono apparse quasi completamente interrate, ma ancora decorate con pitture, stucchi e affreschi fino alle volte. Una stanza presenta un mosaico nero con tessere grandi e irregolari, scelta estetica molto apprezzata all’epoca. Tra i reperti: un’anfora, coppette e 48 cassette di materiali da catalogare. Grazie alle evidenze idriche è stato possibile identificare i proprietari: L. Fabius Gallus e, in seguito, Umbria Albina. Sulle pareti anche graffiti novecenteschi, tra il 1920 e il 1950, tracciati con il fumo degli accendini. La domus prosegue sotto il cortile: l’obiettivo è renderla visitabile, con gli studenti del Cavour come guide.

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