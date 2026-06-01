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01.06.2026

Rivalutazione degli assegni per il nucleo familiare: le nuove tabelle valide dal 1° luglio 2026

Lara La Gatta
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Indice
Il meccanismo di rivalutazione annuale
L’impatto dell’Assegno Unico Universale
L’adeguamento 2026: +1,4% secondo l’indice FOI
Periodo di validità delle nuove tabelle
Tabelle aggiornate e applicazione pratica

La circolare INPS n. 61 del 26 maggio 2026 introduce gli aggiornamenti sui livelli di reddito familiare utili per la determinazione dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF). Si tratta di un adeguamento annuale previsto dalla normativa, che tiene conto dell’andamento del costo della vita.

Il meccanismo di rivalutazione annuale

La rivalutazione degli assegni familiari trova origine nel decreto-legge n. 69 del 1988, convertito nella legge n. 153 dello stesso anno. La norma stabilisce che:

  • i livelli di reddito familiare vengano aggiornati ogni anno;
  • l’aggiornamento entri in vigore dal 1° luglio;
  • il parametro utilizzato sia la variazione dell’indice dei prezzi al consumo (FOI) calcolato dall’ISTAT.

Questo sistema consente di adeguare gli importi degli assegni all’inflazione, preservandone il potere d’acquisto.

L’impatto dell’Assegno Unico Universale

Un cambiamento fondamentale è stato introdotto dal decreto legislativo n. 230 del 2021, che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico dal 1° marzo 2022.

Di conseguenza:

  • l’ANF non si applica più ai nuclei familiari con figli o orfani;
  • resta invece valido per nuclei composti da:
    • coniugi,
    • fratelli,
    • sorelle,
    • nipoti.

Questa distinzione è essenziale per comprendere a chi si applicano gli aggiornamenti previsti dalla nuova circolare.

L’adeguamento 2026: +1,4% secondo l’indice FOI

Per il periodo di riferimento, l’ISTAT ha registrato una variazione dell’indice FOI pari al +1,4% tra il 2024 e il 2025 (al netto dei tabacchi).

Sulla base di questo dato:

  • l’INPS ha rivalutato i livelli di reddito;
  • sono stati aggiornati anche gli importi mensili degli assegni familiari.

Periodo di validità delle nuove tabelle

I nuovi livelli di reddito e gli importi aggiornati:

  • si applicano dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027;
  • riguardano specifiche tabelle (tra cui 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D);
  • sono validi non solo per gli importi mensili, ma anche per quelli:
    • giornalieri,
    • settimanali,
    • quattordicinali,
    • quindicinali.

Tabelle aggiornate e applicazione pratica

Alla circolare è allegato un documento con:

  • i nuovi livelli reddituali;
  • i corrispondenti importi dell’assegno per le diverse tipologie di nuclei familiari.

Queste tabelle costituiscono il riferimento operativo per datori di lavoro, consulenti e cittadini nella determinazione dell’importo spettante.

Assegno nucleo familiare

Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026

Assegno nucleo familiare, nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025

Assegno per il nucleo familiare, dal 1° luglio 2023 i nuovi importi validi fino al 30 giugno 2024

Assegno nucleo familiare, in vigore le nuove tabelle che saranno valide fino al 30 giugno 2023

Assegno nucleo familiare, le tabelle per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023

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