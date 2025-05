Scrutini primaria e secondaria. Il Ds garante della normativa e della procedura – GUIDA SCARICABILE

Uno dei momenti determinanti dell’anno scolastico è quello degli scrutini di fine anno. I consigli di classe, infatti, sono impegnati a deliberare in merito all’ammissione o alla non ammissione di ogni studente alla classe successiva o agli esami di stato, in quest’ultimo caso quando devono deliberare in merito a studenti dell’ultimo anno della secondaria di primo o di secondo grado.

La valutazione, per il suo valore legale riconosciuto a livello nazionale, è un fattore determinante per l’assegnazione dei titoli di studio e pertanto deve avere criteri oggettivi e condivisi per assicurare omogeneità, equità e trasparenza di giudizio, ragione per la quale è necessario attenersi scrupolosamente alla normativa vigente anche allo scopo di evitare contenziosi.

Qui di seguito la Guida focalizza le novità sulle modalità di valutazione nella scuola primaria e sulla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, ma anche la procedura corretta per lo svolgimento degli scrutini, con particolare attenzione a eventuali assenze dei docenti.