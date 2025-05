Scudetto Napoli, scuole chiuse lunedì 26 maggio?

Lunedì 26 maggio, per i giovani napoletani, sarà tutto fuorché un lunedì qualunque. Il Napoli campione d’Italia sfilerà sul lungomare con il pullman scoperto a partire dalle ore 15.00, in un trionfo di colori, cori e bandiere che si preannuncia memorabile. Ma mentre la città si prepara a un pomeriggio di festa, c’è un’altra realtà che si intreccia con questa: quella delle scuole, delle campanelle che suoneranno (forse) a orario ridotto, delle classi che si svuotano a metà giornata, delle assenze che — guarda caso — coincideranno con il passaggio del corteo azzurro.

Come abbiamo già scritto, il giorno della partita Napoli-Cagliari, 23 maggio, sono stati almeno sette gli istituti scolastici di Napoli che hanno deciso di anticipare l’orario di uscita, chi alle 13, chi alle 14. Alcuni hanno comunicato che non erano nemmeno in grado di garantire le lezioni, complice lo sciopero generale del personale scolastico, docente e non docente. Ma al di là della forma, è la sostanza a raccontare qualcosa di più profondo: quando vince il Napoli, a Napoli si ferma tutto. Anche la scuola.

Già nei giorni precedenti la grande sfida, settanta collaboratori scolastici si sono messi in malattia, lasciando asili e scuole senza il personale necessario. In alcuni casi sono dovuti intervenire i carabinieri, tra sospetti di sciopero bianco e genitori richiamati in fretta a riprendersi i figli. È l’altra faccia della medaglia di una passione che travolge ogni settore della vita cittadina, anche quello più sensibile e delicato: l’istruzione.

E allora cosa accadrà lunedì mattina nelle classi dei ragazzi napoletani? Di certo ci saranno zaini, quaderni, verifiche programmate. Ma in fondo agli occhi, nei gesti distratti e nei discorsi sottovoce, ci sarà soprattutto altro: l’attesa per la parata, l’orgoglio per uno scudetto vissuto in famiglia, nei vicoli, tra fuochi d’artificio e lacrime vere. I docenti dovranno gestire un clima sospeso, dove la didattica si scontra con l’eccezionalità di un evento collettivo.