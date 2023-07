Scuola 4.0: i docenti diventeranno un’appendice dei computer?

“I fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità per innovare la didattica del tuo istituto con soluzioni complete ed immersive”. Questo è uno dei tanti slogan con cui si cerca di vendere la scuola 4.0 come un’opportunità da non perdere e si spaccia come progressivo ciò che è invece solo un grande affare.

Io invece credo che i fondi del PNRR siano serviti ad incentivare l’industria più potente al mondo, quella dell’elettronica e dell’informatica che è riuscita a fagocitarli grazie al lavoro in suo favore fatto dal governo Draghi e dal Ministro Bianchi.

Intanto si sono messe le premesse per un uso massivo dell’informatica nelle scuole, alla scuola 4.0 seguirà quella 5.0 e così via, perché l’industria dell’informatica rinnova velocemente i suoi prodotti.

Gli insegnanti diventeranno un’appendice dei computer e faranno girare programmi per insegnare sempre nuovi, saranno istruiti con corsi di formazione ricorrenti, obbligatori e per alcuni incentivati. Questo non è il futuro. È già il presente, già lo prevede la Legge. Basta aspettare il prossimo settembre.

Libero Tassella