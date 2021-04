Scuola d’estate: piace ad associazioni e sindacati, molto meno a docenti e studenti [VIDEO]

Il piano per la scuola in estate previsto dal decreto legge 41 sta per diventare operativo. Sarà articolato in tre fasi.

La prima si svolgerà nel mese di giugno e sarà finalizzata al potenziamento degli apprendimenti con attività laboratoriali o all’aperto.

Nei mesi di luglio e agosto si svolgeranno attività per il recupero della socialità in spazi aperti, teatri, cinema, musei, parchi e centri sportivi.

Il terzo momento è previsto per il mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni e farà da ponte e da collante con il nuovo anno scolastico.

Le risorse in campo sono consistenti, 510 milioni in tutto; 150 stanziati con il DL 41, 40 derivanti della legge 440 e 320 provenienti dai PON.

I 320 milioni dei PON saranno assegnati tramite un bando che scade il 21 maggio, tutti gli altri andranno a tutte le scuole.

Quasi del tutto favorevoli i commenti di politici, sindacalisti e associazioni professionali.

Intanto prosegue il sondaggio promosso dalla nostra testata per conoscere le intenzioni dei lettori sulla eventuale adesione al progetto