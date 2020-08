Scuola digitale e povertà educativa, avviso per le scuole in scadenza il 7 agosto

Scuola digitale e povertà educativa, avviso per le scuole in scadenza il...

Dalla difficoltà di accesso alle risorse digitali possono derivare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, conseguenze gravi quali diseguaglianze socioculturali e territoriali, nonché abbandono e dispersione scolastica.

Per tale ragione il M.I. ha emanato l’avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per promuovere azioni di inclusione digitale nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa e di divario digitale, nell’ambito di una iniziativa nazionale volta a favorire l’equità digitale nella didattica.

Le azioni di inclusione digitale dell’avviso sono articolate in due moduli:

M odulo A : acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, finalizzati al BYOD (Bring your own device), che possano essere fruiti, in comodato d’uso gratuito, sia in classe che a casa, da parte di studenti che ne siano privi, nonché di dotazioni e strumenti digitali da utilizzare in classe. Il contributo è pari a 20.000 euro.

: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, finalizzati al BYOD (Bring your own device), che possano essere fruiti, in comodato d’uso gratuito, sia in classe che a casa, da parte di studenti che ne siano privi, nonché di dotazioni e strumenti digitali da utilizzare in classe. Il contributo è pari a 20.000 euro. Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”. Il contributo è pari a 20.000 euro.

Possono partecipare alla selezione le istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Ogni istituzione scolastica può concorrere per un solo progetto, che deve ricomprendere entrambi i moduli.

Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono presentare la propria proposta progettuale devono inoltrarla entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 7 agosto 2020, compilando l’apposita istanza on line tramite l’applicativo “Protocolli in rete”.