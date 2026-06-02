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02.06.2026

Scuola e democrazia: Giannelli, “Il 2 giugno ci richiama alla responsabilità comune”

Redazione
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La scuola custode dei valori repubblicani

Ottant’anni fa il popolo italiano scelse la Repubblica. Una data che la scuola è chiamata a tenere viva ogni giorno, come riporta anche il messaggio che il presidente Mattarella ha inviato ai Prefetti.

La scuola custode dei valori repubblicani

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica, Antonello Giannelli, Presidente dell’ANP, ricorda come il 2 giugno 1946 rappresenti una delle date fondative della democrazia italiana. Attraverso il voto libero e partecipato, il Paese pose al centro libertà, responsabilità civile e partecipazione. La scuola, sottolinea Giannelli, ha il compito quotidiano di custodire e trasmettere questi valori alle nuove generazioni. Ecco la dichiarazione: “Celebrare la Festa della Repubblica significa rinnovare il senso di appartenenza alla comunità nazionale e riaffermare il valore delle istituzioni democratiche, del dialogo e della coesione sociale. In un tempo segnato da profonde trasformazioni, la ricorrenza del 2 giugno ci richiama tutti – cittadini, studenti, famiglie e istituzioni – alla responsabilità di costruire insieme un Paese fondato sui diritti, sull’inclusione e sulla solidarietà”.

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