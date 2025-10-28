Giannelli (Anp): “La scuola solo al mattino ha fatto il suo tempo. I ragazzi sono soli, il servizio scolastico deve dare risposte”

Oggi, 28 ottobre, si svolge l’ottavo congresso annuale dell’Associazione Nazionale Presidi a Roma, presso il Marriott Park Hotel. A introdurre i lavori il presidente Antonello Giannelli, che ha illustrato alcune delle sue opinioni in merito alla scuola, facendo alcune proposte.

Giannelli si è detto favorevole al tempo pieno a scuola: “Pensiamo che si debba andare verso una scuola del tempo pieno. Pensiamo che una scuola a mezzo servizio nella sola mattina abbia ormai fatto il suo tempo. All’estero è normale che la giornata scolastica sia dalla mattina al pomeriggio senza compiti a casa”.

“Da noi questo non c’è, c’è una ragione economica. Se dovessimo pagare dei docenti per lavorare di pomeriggio, questo avrebbe un costo. All’estero spesso i libri sono gratis. Noi riteniamo che sia questa la strada in cui andare. Gli alunni di oggi sono più soli, un tempo la famiglia era più presente. La società di oggi vede i ragazzi soli che passano il tempo al cellulare. Il servizio scolastico deve evolversi per dare una risposta ai ragazzi”.

Giannelli: “Quando il Pnrr sarà finito come faremo?”

Per Giannelli c’è molto da fare anche su altri fronti: “Si deve rivedere il paradigma didattico, la didattica frontale va meno bene. I ragazzi non sono vasi da riempire ma persone in via di sviluppo. Riteniamo che ci si dovrebbe diplomare a 18 anni come negli altri Paesi. Si devono mettere a posto tanti tasselli”.

“Quando il Pnrr sarà finito come faremo? Ora ci si lamenta che ci siano troppi soldi, ma quando saranno finiti avremmo da fare i conti con l’amara realtà. Bisognerà prevedere qualche fondo per la manutenzione delle attrezzature. L’IA è una opportunità da non perdere. La scuola ha bisogno di più risorse”.