Scuola e sport, il 10 novembre webinar di presentazione del progetto “Scuola Attiva Junior”

Mercoledì, 10 novembre alle ore 17:00, in collaborazione con Sport e salute S.p.A. si svolgerà il webinar di presentazione del progetto “Scuola Attiva Junior” per la Scuola secondaria di I grado. L’evento è aperto alla partecipazione del personale docente delle Scuole interessate al progetto al fine di acquisire informazioni utili alla relativa adesione.



Il webinar si potrà seguire al seguente link, con accreditamento dei partecipanti a partire dalle 16:30.

Finalità del progetto

Le finalità del percorso sono inoltre quelle di promuovere la pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie ad una

scelta consapevole dell’attività sportiva e quella di supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi.

Attività preiste

Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla I alla III, fino ad un massimo di 21 classi per scuola, incentrato su due discipline sportive, scelte dall’Istituzione scolastica in fase di adesione.

Saranno previste alcune attività, quali le “Settimane di sport” e i “Pomeriggi sportivi”.

Il progetto prevede anche la fornitura di un kit relativo ai due sport sperimentati durante il progetto. Il kit verrà consegnato alle scuole partecipanti per consentire agli insegnanti di Educazione fisica lo svolgimento dell’attività sportiva anche a conclusione del percorso.

Verrà anche realizzata una Campagna su Benessere e Movimento,

con relativo contest in coerenza con le attività del Progetto che prevede contenuti specifici dedicati alla fascia di età creando un collegamento interdisciplinare con l’educazione civica.

Saranno inoltre individuati protagonisti sportivi quali Testimonial

per studentesse e studenti per promuovere la campagna e il contest anche attraverso relativi materiali multimediali.

Al termine dell’anno scolastico 2021/22, ogni Scuola coinvolta potrà organizzare un evento conclusivo del progetto che si svolgerà all’interno dell’Istituto scolastico, con il coinvolgimento dei Tecnici federali che avranno svolto l’attività sportiva.

Tutte le informazioni sono contenute nella nota 2471 del 28 ottobre 2021.

Scadenza per aderire

Fino al 22 novembre 2021 le scuole interessate potranno registrare l’adesione al progetto per l’anno scolastico 2021-2022, per promuovere percorsi di orientamento sportivo, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, in continuità con quanto proposto nelle ultime due classi della Scuola primaria (progetto “Scuola Attiva Kids”) attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport.