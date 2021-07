Scuola, emendamenti approvati: cosa cambia per la nomina dei docenti?

La commissione bilancio della camera, impegnata a rivedere il decreto 73 del 25 maggio 2021 in merito all’art. 59 riguardante “misure urgenti per la tempestiva nomina dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022 e per la semplificazione delle procedure concorsuali relative al personale docente”, in attesa della trasformazione in legge da parte del parlamento, ha introdotto i seguenti emendamenti:

I candidati che partecipano a una procedura concorsuale e non superano le relative prove possono partecipare alla procedura successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto.

È introdotto un nuovo bando straordinario per i docenti che hanno svolto almeno tre anni di servizio anche non consecutivi.

I concorsi banditi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione prevedono una riserva del 30% per tutti i candidati che, entro la data del bando, avranno svolto almeno tre anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi dieci anni.

Il concorso straordinario bandito per esami con decreto 497 del 2020, finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, rimasto al palo a causa della pandemia, dovrebbe essere effettuato entro l’anno 2021 anche al fine di consentire ai vincitori, la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 .