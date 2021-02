Scuola fino al 30 giugno: siete d’accordo? Il sondaggio della ‘Tecnica della Scuola’

Andare a scuola fino al 30 giugno per recuperare le ore perse a causa del Covid-19: siete favorevoli o contrari? Torna il sondaggio della Tecnica della Scuola, per capire cosa pensa il mondo della scuola (e non solo) dell’ipotesi di rimodulare il calendario scolastico prolungando le lezioni fino al 30 giugno 2021, un’idea che circola da qualche giorno, a seguito delle consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi con i gruppi parlamentari, ma sulla quale naturalmente non potrà essere deciso nulla prima della formazione del nuovo Governo e della squadra dei ministri.

In altre parole, secondo quanto è stato riferito dall’Ansa, ai partiti Draghi avrebbe confermato l’intenzione di dare una sterzata alla formazione degli oltre otto milioni di alunni. Sulle modalità da adottare, tuttavia, non c’è ancora nulla di certo. Nel frattempo La Tecnica della Scuola consulta i propri lettori.

PARTECIPA AL SONDAGGIO

Un sondaggio a risposta “secca”: sì o no allo slittamento di alcune settimane della fine dell’anno scolastico?

Ecco cosa troverete nel nostro sondaggio:

Qual è il tuo ruolo?

Docente

Genitore

Studente

Personale Ata

Dirigente Scolastico

Altro

Scuola fino al 30 giugno: sei d’accordo?

Sì

No

