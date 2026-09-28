Scuola in Sicilia, la promessa del governo Schifani: condizionatori nelle aule e più fondi per l’edilizia

Condizionatori nelle aule, più risorse per la manutenzione degli edifici e sportelli di supporto psicologico per gli studenti. Sono gli impegni assunti dal governo regionale a Catania, nel sesto incontro con i dirigenti scolastici promosso da Regione e Ufficio scolastico regionale per inaugurare l’anno 2026-2027.

L’appuntamento si è svolto all’istituto comprensivo Lombardo-Radice, diretto da Gianluca Rapisarda, alla presenza dell’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, del vicepresidente della Regione Luca Sammartino e del dirigente dell’Ambito territoriale Emilio Grasso.

Sammartino ha anticipato che la legge di stabilità destinerà più fondi alla manutenzione delle scuole e che si lavora a un piano per l’edilizia scolastica che includa nuove costruzioni. Gli impianti di condizionamento, misura “simbolo”, saranno invece inseriti già nella variazione di bilancio in discussione all’Ars. Tra gli impegni figurano anche l’aumento delle spese di funzionamento degli istituti e l’efficientamento energetico.

Turano ha rivendicato il rispetto degli impegni dell’anno scorso, come i nuovi macchinari per la stamperia Braille di Catania, e ha indicato nei climatizzatori la priorità per dare una risposta a un’emergenza non più rinviabile. L’assessore ha inoltre assicurato che vigilerà sui servizi delle società di trasporto, a tutela del diritto alla mobilità degli studenti.

Per Grasso la giornata è stata un “laboratorio programmatico” utile a raccogliere idee da sviluppare nel breve e nel lungo periodo.

Il tour proseguirà domani, 29 settembre, alle 9.30 all’istituto Ambrosini King di Favara, nell’Agrigentino, e si chiuderà giovedì 1 ottobre alle 10 al Palacultura di Brolo, con i presidi messinesi. Le proposte raccolte saranno poi portate il 14 e 15 ottobre a Palermo, agli Stati Generali della scuola siciliana, e sottoposte al ministro Valditara.