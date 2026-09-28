Nuove posizioni economiche Ata, Flc Cgil: pagamento arretrati col cedolino di ottobre

Dopo una lunga attesa, con il cedolino di ottobre il personale ATA beneficiario delle nuove posizioni economiche riceverà finalmente gli arretrati maturati a partire dal 1° settembre 2024. A riportarlo la Flc Cgil.

“Su NoiPA sono già visibili gli importi relativi all’emissione di ottobre, a conferma dell’avvio concreto dei pagamenti. Il riconoscimento riguarda il personale utilmente collocato nelle graduatorie definitive delle nuove posizioni economiche previste dal DM 140/2024“.

“Un risultato particolarmente atteso dalle lavoratrici e dai lavoratori che, dopo aver completato la procedura prevista e acquisito il diritto al beneficio economico, hanno dovuto attendere per mesi l’effettiva corresponsione delle somme”.

“È importante ricordare che anche il personale inserito nelle graduatorie definitive ma non ancora destinatario della posizione economica potrà essere interessato da successive attribuzioni, attraverso i meccanismi di scorrimento e compensazione previsti dal DM 140/2024″.

“Le posizioni che si renderanno disponibili a seguito di cessazioni dal servizio o progressioni tra le aree saranno attribuite, durante il periodo di validità delle graduatorie, seguendo il relativo ordine di collocazione. Sono inoltre previste compensazioni a livello regionale per le eventuali posizioni rimaste disponibili, che potranno essere utilizzate secondo le modalità previste dal decreto”.