Scuole chiuse a Bologna per allerta rossa il 14 marzo: lezioni sospese anche in Toscana, Tevere a rischio piena

Domani scuole di ogni ordine e grado chiuse a Bologna in via precauzionale, palestre comprese. Lo riporta Ansa.

La decisione è appena stata comunicata dal Comune sui canali social in considerazione dell’allerta rossa della Protezione civile per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi d’acqua, e arancione per temporali e gialla per vento per tutta la giornata di domani.

La stessa decisione è stata già presa dal comune di Pianoro, nell’hinterland della città, e non si esclude che altri comuni del Bolognese possano assumere a breve il medesimo provvedimento. Stessa decisione è stata presa al momento dall’amministrazione comunale di Monghidoro e di tutti i Comuni della Unione Savena-Idice, e di Castel Bolognese.

In tutta la provincia di Ravenna resteranno chiuse le scuole superiori.

Scuole chiuse in altri comuni

La stessa misura è al vaglio anche di alcuni comuni in Toscana, dove c’è allerta arancione per rischio temporali, come riporta Fanpage. Ecco le città in cui sono state chiuse le scuole:

Agliana (PT), Altopascio (LU), Bagno a Ripoli (FI), Barberino di Mugello (FI), Barberino Val d’Elsa (FI), Bibbiena (AR), Bientina (PI), Borgo San Lorenzo (FI), Bucine (AR), Buti (PI), Calci (PI), Calcinaia (PI), Calenzano (FI), Campi Bisenzio (FI), Castelfranco di Sotto (PI), Livorno, San Gimignano (SI).

Allerta anche a Roma

Nel frattempo a Roma desta preoccupazione il fiume Tevere. Come riporta Adnkronos, il Centro funzionale regionale della Protezione civile di Roma ha diramato un’allerta per il possibile aumento del livello del fiume Tevere nella giornata di oggi in seguito al maltempo con le forti piogge di ieri e della notte scorsa.

Le pattuglie della Polizia Locale questa mattina hanno chiuso gli accessi alle banchine. Alle 14.30 il livello del Tevere a Ripetta era a quota 7,10 mentre il momento di maggiore piena è previsto tra le 20 e le 24 quando il livello potrebbe arrivare a 7,60-7,80.