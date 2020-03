Scuole chiuse, Conte: “Proroga oltre il 15 marzo? Vedremo”

“Vedremo. Ovviamente in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezza, torneremo a fare un aggiornamento. In questo momento non lo so neanche io, dobbiamo sempre ragionare nel segno dell’adeguatezza e proporzionalità”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo a chi gli chiede se lo stop alle scuole sarà prorogato.

Il Presidente del Consiglio Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus.

