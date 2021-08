Scuole italiane all’estero, 107 posti disponibili per l’a.s. 2021-22

Sono stati comunicati i posti disponibili per le scuole italiane all’estero per l’anno scolastico 2021/22. Il prossimo anno partirà con 107 posti (di cui 36 alla primaria, 13 alla secondaria di I grado, 28 alla secondaria di II grado, 15 ai lettorati, 21 alla SEU e 10 posti da dirigente scolastico, per un totale del 16% dell’organico totale all’estero. Lo riporta la Flc Cgil. Su questi posti si procederà con le nomine dal bando del 2019 e per le graduatorie esaurite dal bando del 2021.

In alcune aree linguistiche è urgente intervenire. Molte scuole e molti corsi infatti, partiranno con gravi carenze di organico che potrebbe mettere in discussione la conferma per l’anno successivo.

Serve dunque procedere al più presto con le nomine dalle graduatorie del bando 2019 ancora attive e concludere il concorso 2021.