Selezione per 2 DSGA e 4 docenti da destinare al MAECI, domande entro il 21 luglio 2025

Selezione per 2 DSGA e 4 docenti da destinare al MAECI, domande...

La Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha indetto una procedura destinata ai DSGA e ai docenti.

Selezione per DSGA

Nel dettaglio, la selezione riguarda n. 2 unità di personale scolastico ATA dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex DSGA) con contratto a tempo indeterminato da destinare a prestare servizio, in posizione di collocati fuori ruolo presso l’Ufficio V della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale (DGDP) del MAECI.

La procedura si concluderà con la formulazione di una graduatoria che verrà utilizzata per tre anni scolastici, dalla quale si attingerà sulla base delle esigenze di servizio dell’Amministrazione, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026.

La durata dell’assegnazione mediante collocamento fuori ruolo è di tre anni scolastici rinnovabili a seguito di verifica dei risultati raggiunti.

Selezione per docenti

La procedura di selezione riguarda n. 4 unità di personale docente con contratto a tempo indeterminato da destinare a prestare servizio, in posizione di collocati fuori ruolo.

Il personale docente dovrà essere titolare in una delle seguenti classi di concorso:

A-20 – Fisica;

A-26 – Matematica;

A-27 – Matematica e fisica;

A-41 – Scienze e tecnologie informatiche;

A-45 – Scienze economico-aziendali;

A-46 – Scienze giuridico-economiche;

A-47 – Scienze matematiche applicate.

Possono partecipare i docenti titolari in una delle suddette classi di concorso, in servizio su posto comune o di sostegno.

La procedura si concluderà con la formulazione di un’altra graduatoria che verrà utilizzata per tre anni scolastici, dalla quale si attingerà sulla base delle esigenze di servizio dell’Amministrazione, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026.

La durata dell’assegnazione mediante collocamento fuori ruolo è di tre anni scolastici rinnovabili a seguito di verifica dei risultati raggiunti.

Presentazione delle domande

La domanda per la candidatura, redatta in conformità all’apposito modello riportato nell’allegato al bando e corredata della relativa documentazione richiesta, dovrà essere inviata, tramite posta elettronica certificata, unicamente all’indirizzo di posta certificata dell’Ufficio V della DGDP del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, [email protected], entro il termine perentorio del 21 luglio 2025 ore 23.59.