BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Personale della scuola
10.01.2026

Sentenza Corte d’Appello di Milano, le ferie non godute dei docenti precari vanno pagate. MIM condannato a risarcire più di 10mila euro.

Lucio Ficara
Indice
Sentenza Corte d'Appello di Milano
Il principio di parità con i docenti di ruolo

Una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Milano, la n. 1034/2025 del 10 dicembre 2025, su ricorso di un docente precario patrocinato dalla UIL Scuola Lombardia, risarcisce l’insegnante ricorrente per averlo obbligato a fruire delle ferie nei giorni non festivi delle vacanze natalizie di carnevale e pasquali e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di più di 10 mila euro per le ferie non godute dal docente a partire dall’anno scolastico 2018/2019 e fino all’anno 2023/2024.

Sentenza Corte d’Appello di Milano

Sulla base della sentenza della “CORTE di CASSAZIONE” n. 21780/2022 e dell’ordinanza n.28587/2024 con la quale è stato affermato che: “in nessun caso il docente a termine può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali“, gli avvocati della UIL Scuola Lombardia sono riusciti a fare risarcire un docente per le ferie imposte dal suo dirigente scolastico negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.

Il tribunale di Milano ha accertato in pieno il diritto del docente precario alla monetizzazione delle ferie in relazione all’anno scolastico 2018/2019 per ulteriori giorni 15, per l’anno scolastico 2019/2020 per ulteriori giorni 15, per l’anno scolastico 2020/2021 per ulteriori giorni 14, per l’anno scolastico 2021/2022 per ulteriori giorni 14, per l’anno scolastico 2022/2023 per ulteriori giorni 16, per l’anno scolastico 2023/2024 per ulteriori giorni 15. In buona sostanza la Corte d’Appello completa l’opera iniziata con il primo grado, dove il giudice del lavoro aveva dato ragione solo parzialmente all’insegnante ricorrente.

Il principio di parità con i docenti di ruolo

La sentenza suddetta è particolarmente importante perché conferma un aspetto giuridico fondamentale del lavoro dei docenti, quello della parità tra docenti di ruolo e docenti precari. Nella sentenza si legge che è prassi per tutti i docenti di ruolo, nei periodi delle vacanze di Natale e Pasqua, ma anche nei periodi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno e tra l’1 settembre e l’inizio delle lezioni, essere in servizio e a disposizione della scuola per svolgere le possibili attività funzionali all’insegnamento previste dal CCNL scuola vigente. In questi periodi di vacanza o di sospensione delle lezioni, i docenti di ruolo non vengono mai messi in ferie d’ufficio, ma fruiscono delle ferie, su loro espressa richiesta, nei mesi di luglio/agosto di ogni anno scolastico.

Il principio delle ferie dei docenti dovrebbe valere indistintamente per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli interessati da un contratto a tempo determinato senza poter riservare a questi ultimi un trattamento differente.
L’automatica collocazione in ferie dei docenti precari determinerebbe un ingiustificato trattamento discriminatorio, in difformità con quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità.

Corte d'AppelloFerie docentiferie docenti precariferie non godutesentenzatribunale del lavoro

Tecnico muore di amianto respirato a scuola, 600mila euro alla famiglia: l’ha deciso la Corte d’Appello di Trieste. Ben 2.500 istituti a rischio

Algoritmo GPS, c’è la sentenza della Corte d’Appello di Milano che dà ragione alla UIL Scuola. Restituiti punti e stipendi a prof danneggiata

Sentenza della Corte di Appello di Bari sulla validità del 2013 per la progressione di carriera, è utile ai fini di tutti i futuri scatti stipendiali

Riconoscimento anno 2013 scuola, per la Corte di Appello di Firenze è valido per la progressione economica

Progressione di carriera, restituito il 2013. Importante sentenza della Corte d’Appello di Firenze

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Intelligenza artificiale e benessere digitale: 145 scuole siciliane firmano la Carta di Palermo

Redazione

Schettini e i teachtokers, Castellana (Gilda): “Non sono contrario, ma il docente non deve essere amico degli studenti”

Redazione

Carta Docente anche al personale ATA, è giusto dare il bonus ad amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici? – Rispondi al SONDAGGIO

Redazione

Scuola e università: una generazione sotto pressione tra stress, bugie e aspettative impossibili

Redazione
vai alla ricerca avanzata