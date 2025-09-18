Senza cittadinanza italiana 930mila alunni

Sarebbero oltre 930mila gli studenti, tra i 7 milioni che in questi giorni stanno tornando a scuola, a non avere la cittadinanza italiana, cioè nati all’estero e nati in Italia, corrispondenti all’11,6% sul totale degli iscritti dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado.

Secondo una stima realizzata dalla Fondazione ISMU ETS, quest’anno si sarebbe registrato il primo anno scolastico con la perdita di oltre 11mila alunni di origine immigrata, con opposta tendenza nel 2022/23 allorchè un incremento di 42.500 presenze per l’inserimento scolastico dei profughi ucraini

I dati del 2023/24 confermerebbero che la maggioranza degli studenti con cittadinanza non italiana sarebbe concentrata nel Nord Ovest, con quasi il 40%, considerato che la sola Lombardia accoglie il 26% degli alunni con background migratorio, seguita dall’Emila, Veneto, Lazio e Piemonte.

Inoltre negli ultimi anni gli studenti di origine immigrata sono rimasti una componente stabile degli istituti tecnici (+4,4 punti percentuali dal 2002/03 al 2022/23), mentre contemporaneamente si è ridotta la quota negli istituti professionali (-15,9 p.p.) ed è cresciuta quasi in eguale misura la presenza nei licei (+11,5 p.p.).Nelle università infine, nel 2024/25 gli studenti con cittadinanza non italiana (sia diplomati in Italia che all’estero) immatricolati sono stati quasi 26mila, raddoppiati rispetto a dieci anni fa. I laureati stranieri nel 2024 sono stati invece oltre 22mila