Senza Zaino Day 2025: rompere gli schemi del gioco

Si svolgerà il 20 maggio l’edizione annuale del Senza Zaino Day, promosso dall’Associazione Senza Zaino, nata nel 2012, dieci anni dopo la nascita della Rete di Scuole Senza Zaino, costituita nel 2002, alla quale aderiscono 21 scuole polo distribuite sul territorio nazionale. Entrambi concorrono a promuovere il modello di scuola Senza Zaino, secondo un protocollo d’intesa rinnovato nel giugno 2023.

L’Associazione ha due sedi distaccate: Talamona (Sondrio) e Acquaviva delle Fonti (Bari).

Il tema del 2025

Dopo aver dedicato il Senza Zaino Day dello scorso anno scolastico al tema “Rompere gli schemi nelle relazioni” quest’anno sarà affrontato un altro importante aspetto che tocca la stessa tematica: “Rompere gli schemi col gioco”, che collega il concetto di gioco con l’apprendimento creativo e l’innovazione didattica. Il gioco, sostengono gli organizzatori del Movimento Sanza Zaino, è spesso associato al divertimento e alla spensieratezza, e diventa uno strumento fondamentale per stimolare la divergenza di pensiero, la creatività e l’esplorazione di nuove forme di conoscenza. Il modello “Senza Zaino” già di per sé si propone di rompere gli schemi tradizionali dell’educazione, promuovendo una didattica basata su autonomia, responsabilità e collaborazione. Il gioco diventa in questo modello un ponte per stimolare forme di apprendimento innovative, incoraggiando una didattica più interattiva, più aperta alla partecipazione attiva di bambini e ragazzi. Il gioco è inoltre una palestra per il problem solving e rompere gli schemi col gioco significa anche rompere la routine didattica. Il tema di quest’anno invita a una riflessione profonda su come il gioco possa essere un potente strumento educativo, capace di trasformare l’apprendimento da una pratica rigida in un processo dinamico, creativo e inclusivo.

Le iniziative nelle scuole SZ

Per preparare l’evento si sono già svolti tre incontri formativi dedicati ad approfondire il tema del 2025 con un approccio pratico e operativo.

Sono in corso di pubblicazione sulla pagina FB Senza Zaino i video e le immagini delle iniziative che le scuole del movimento stanno organizzando per il SZ Day.

Sono già disponibili quelle dell’IC “Renato Moro” di Taranto che ha creato un padlet per documentare le attività svolte in diverse giornate con il contributo di alunni, genitori e docenti. (https://padlet.com/adelepinca/il-senza-zaino-day-2025-nell-ic-renato-moro-e6vgc6k7om3lr0qt)

E anche il libro digitale realizzato dai bambini e dalle bambine, con le loro docenti, della scuola primaria Oltrera dell’IC “M.K. Gandhi” di Pontedera (PI).

(https://read.bookcreator.com/X4hwzLYAf6RdFLjRvgkTAjaCahO2/TmqyihgPRqOF04LeYG3tXw/Rtu_d3F5QqKensFY6a2z1A)

Per saperne di più

A livello nazionale, quest’anno non si terrà la tradizionale diretta del Senza Zaino Day sul canale YouTube del Movimento Senza Zaino, infatti questo appuntamento è stato sostituito con il ciclo di webinar “Aspettando il SZ Day 2025, rompere gli schemi con il gioco”.

Tutti i video degli incontri sono disponibili sulla pagina YouTube nella Playlist Senza Zaino Day 2025 a questo link Senza Zaino Day 2025