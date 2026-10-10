Smartphone, IA, troppi stimoli per i giovani e troppa ansia: bisogna recuperare la noia? Il kit per i docenti di Fondazione Paoletti

La società contemporanea si muove in una sovrastimolazione sensoriale e informativa costante. Soprattutto i giovani tendono a essere immersi in un flusso ininterrotto di notifiche, immagini e sollecitazioni digitali, che riduce drasticamente i tempi dedicati alla pausa, alla noia costruttiva e alla rielaborazione interiore. Questa assenza di spazi di silenzio e riflessione priva la mente dei momenti fondamentali per consolidare le esperienze, aumentando al contempo i livelli di ansia, la frammentazione dell’attenzione e un orientamento di tipo reattivo di fronte agli ostacoli della vita quotidiana.

Nell’era dell’automatismo tecnologico, risulta essenziale potenziare la resilienza, che ci permette di attraversare le avversità, adattandoci e riemergendo dalle sfide trasformati e migliori. La resilienza è una competenza che può essere allenata, anche attraverso il silenzio, l’ascolto interiore e la meditazione. Il percorso Prefigurare il Futuro integra le ricerche neuroscientifiche con pratiche di consapevolezza e diffonde il valore educativo, terapeutico e maieutico del silenzio intenzionale, che è centrale nella progettazione di Fondazione Patrizio Paoletti, che ha contribuito attivamente all’istituzione della Giornata Nazionale del Silenzio e che dedica un doppio EduKit gratuito ai benefici scientificamente provati del silenzio intenzionale e alle connessioni tra silenzio, dimensione esistenziale e creatività.

Il programma Prefigurare il Futuro di Fondazione Patrizio Paoletti propone esercizi specifici, capaci di stimolare il sistema nervoso parasimpatico e ridimensionare la risposta di attacco o fuga, mostrando a ragazzi ed educatori come una pausa consapevole possa trasformarsi in un sentiero di chiarezza mentale e lucidità. Imparare a stare nel silenzio permette di sviluppare la flessibilità cognitiva e la connessione emotiva, indispensabili per navigare l’incertezza e le grandi accelerazioni tecnologiche e sociali del nostro tempo.

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro! Partecipare al percorso Prefigurare il Futuro significa accedere a metodologie neuroscientifiche e pedagogiche all’avanguardia, studiate per supportare ragazzi, insegnanti e genitori nel viaggio verso la consapevolezza, la resilienza e la realizzazione personale. Iscriviamo oggi le nostre scuole per diffondere le competenze educative che promuovono il benessere delle nuove generazioni.

La mente si allena: il metodo scientifico e le “10 Chiavi della Resilienza”

Il percorso si fonda sulla ricerca neuroscientifica e neuropsicopedagogica della Fondazione, traducendo le scoperte sul funzionamento del cervello in strumenti pratici per la quotidianità. Al centro del progetto vi è il programma delle 10 Chiavi della Resilienza, progettato per allenare risorse essenziali come l’attenzione, la volontà, la motivazione e la consapevolezza emotiva.

I ragazzi impareranno ad affrontare ansia e solitudine, a vivere un rapporto consapevole con il web attraverso il “detox digitale” e a indirizzare le proprie capacità per immaginare e progettare il proprio domani. La validità scientifica del progetto è garantita dal monitoraggio costante realizzato in collaborazione con l’Università di Padova.

Come si articola il percorso

Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:

Durata triennale: il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità.

il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità. Ore di formazione: nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori.

nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori. Strumenti pratici: videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile.

videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile. Esperienza immersiva: il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto.

il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto. PCTO: su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso può essere inserito tra le attività di PCTO. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione accreditato dal MIM.

⏳ SCADENZE DA RICORDARE

Chiusura delle adesioni: le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il 30 ottobre 2026 .

le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il . Periodo di svolgimento: da Novembre 2026 ad Aprile 2027.

Porta il progetto nella tua scuola

La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.

Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: