Smartphone, IA, troppi stimoli per i giovani e troppa ansia: bisogna recuperare la noia? Il kit per i docenti di Fondazione Paoletti

La società contemporanea si muove in una sovrastimolazione sensoriale e informativa costante. Soprattutto i giovani tendono a essere immersi in un flusso ininterrotto di notifiche, immagini e sollecitazioni digitali, che riduce drasticamente i tempi dedicati alla pausa, alla noia costruttiva e alla rielaborazione interiore. Questa assenza di spazi di silenzio e riflessione priva la mente dei momenti fondamentali per consolidare le esperienze, aumentando al contempo i livelli di ansia, la frammentazione dell’attenzione e un orientamento di tipo reattivo di fronte agli ostacoli della vita quotidiana.
Nell’era dell’automatismo tecnologico, risulta essenziale potenziare la resilienza, che ci permette di attraversare le avversità, adattandoci e riemergendo dalle sfide trasformati e migliori. La resilienza è una competenza che può essere allenata, anche attraverso il silenzio, l’ascolto interiore e la meditazione. Il percorso Prefigurare il Futuro integra le ricerche neuroscientifiche con pratiche di consapevolezza e diffonde il valore educativo, terapeutico e maieutico del silenzio intenzionale, che è centrale nella progettazione di Fondazione Patrizio Paoletti, che ha contribuito attivamente all’istituzione della Giornata Nazionale del Silenzio e che dedica un doppio EduKit gratuito ai benefici scientificamente provati del silenzio intenzionale e alle connessioni tra silenzio, dimensione esistenziale e creatività.
Il programma Prefigurare il Futuro di Fondazione Patrizio Paoletti propone esercizi specifici, capaci di stimolare il sistema nervoso parasimpatico e ridimensionare la risposta di attacco o fuga, mostrando a ragazzi ed educatori come una pausa consapevole possa trasformarsi in un sentiero di chiarezza mentale e lucidità. Imparare a stare nel silenzio permette di sviluppare la flessibilità cognitiva e la connessione emotiva, indispensabili per navigare l’incertezza e le grandi accelerazioni tecnologiche e sociali del nostro tempo.
Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro! Partecipare al percorso Prefigurare il Futuro significa accedere a metodologie neuroscientifiche e pedagogiche all’avanguardia, studiate per supportare ragazzi, insegnanti e genitori nel viaggio verso la consapevolezza, la resilienza e la realizzazione personale. Iscriviamo oggi le nostre scuole per diffondere le competenze educative che promuovono il benessere delle nuove generazioni.
Il percorso si fonda sulla ricerca neuroscientifica e neuropsicopedagogica della Fondazione, traducendo le scoperte sul funzionamento del cervello in strumenti pratici per la quotidianità. Al centro del progetto vi è il programma delle 10 Chiavi della Resilienza, progettato per allenare risorse essenziali come l’attenzione, la volontà, la motivazione e la consapevolezza emotiva.
I ragazzi impareranno ad affrontare ansia e solitudine, a vivere un rapporto consapevole con il web attraverso il “detox digitale” e a indirizzare le proprie capacità per immaginare e progettare il proprio domani. La validità scientifica del progetto è garantita dal monitoraggio costante realizzato in collaborazione con l’Università di Padova.
Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:
La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.
Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: