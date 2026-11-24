Il 24 novembre 1826 nasceva Carlo Lorenzini, noto con lo pseudonimo di Collodi e autore di Pinocchio. Oggi la cittadina di Collodi, in provincia di Pistoia, ospita il Parco di Pinocchio. E proprio lì si è celebrato il bicentenario dalla nascita, evento promosso dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Un’iniziativa che ha visto l’intervento del Prefetto di Pistoia, Angelo Gallo Carrabba, e la Presidente dell’Edizione nazionale delle opere di Carlo Collodi, Daniela Marcheschi. La celebrazione si è aperta con un videomessaggio dello storico Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

“Da Pinocchio al fumetto: come rileggere i classici a scuola”

Per l’occasione, riceviamo e pubblichiamo un contributo di Antonino Favara, scrittore, sceneggiatore di fumetti e docente di Lettere presso il CPIA di Torino, autore del graphic novel Collodi e Pinocchio. Due vite, una storia (BeccoGiallo, 2026):

“Quanti studenti, pur conoscendo la storia di Pinocchio, hanno letto almeno qualche capitolo del romanzo di Collodi? La fortuna cinematografica del burattino ha fatto sì che intere generazioni crescessero con immagini e ricordi spesso lontani dalle pagine originali.

Il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, nato a Firenze il 24 novembre 1826, offre agli insegnanti l’occasione per sperimentare percorsi di lettura che coinvolgano anche il linguaggio del fumetto”.

La grammatica delle immagini

“Nella scuola secondaria il fumetto viene talvolta proposto come alternativa a una lettura considerata troppo impegnativa. Si rischia così di trascurare la complessità di questo linguaggio.

Pensiamo allo spazio bianco che separa due vignette: lì può trascorrere un secondo oppure un’intera vita. Spetta al lettore ricostruire quanto è accaduto, servendosi degli indizi disseminati nella pagina.

Un esercizio da proporre in classe consiste nel consegnare agli studenti una tavola privata dei dialoghi e chiedere loro di riscriverli. Dal confronto fra le diverse versioni emergerebbe il modo in cui ciascuno ha interpretato un gesto o un’espressione.

Si può anche affidare ai ragazzi una pagina dei Promessi sposi da trasformare in una breve sequenza a fumetti. Nel decidere quali parole conservare e quali informazioni affidare alle immagini, gli studenti sarebbero indotti a tornare più volte sul testo di Manzoni, soffermandosi su particolari sfuggiti a una prima lettura. Per svolgere l’esercizio bastano figure abbozzate a matita”.

Il fumetto nell’insegnamento della storia

“Durante la scrittura di Collodi e Pinocchio. Due vite, una storia, biografia a fumetti pubblicata da BeccoGiallo con i disegni di Matteo Mancini, mi sono trovato ad affrontare questioni che avrei voluto discutere anche con i miei studenti.

Ho immaginato che Carlo Lorenzini, nell’ultimo giorno della sua vita, potesse incontrare il burattino e rispondere alle sue domande. La conversazione è immaginaria, mentre la ricostruzione delle vicende biografiche si fonda sullo studio delle fonti.

Nella scrittura di una sceneggiatura di ambientazione storica, anche una breve battuta di dialogo può richiedere ore di ricerca.

Si potrebbe chiedere agli studenti di sceneggiare un episodio della vita di un personaggio storico, accompagnando il lavoro con una nota sulle fonti consultate e sulle libertà narrative che si sono concessi. Persino la scelta di un oggetto da collocare sulla scrivania del protagonista diventerebbe materia di ricerca. L’esercizio consentirebbe di ragionare sui confini fra ciò che è documentato e ciò che possiamo soltanto immaginare”.

Il fumetto nelle classi plurilingui

“Insegno in un Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, dove nella stessa aula si incontrano persone con percorsi scolastici e competenze linguistiche molto differenti.

Una sequenza di vignette permette anche a chi possiede un lessico italiano limitato di seguire una vicenda e prendere parte alla conversazione. Nel tentativo di spiegare ai compagni le ragioni di un gesto, uno studente potrebbe sentire il bisogno di una parola che ancora non conosce. È spesso in quel momento che il nuovo vocabolo trova il suo posto nella memoria.

Anche nella scuola degli adolescenti varrebbe la pena dedicare maggiore attenzione alla lettura delle immagini. I ragazzi ne incontrano quotidianamente una quantità enorme, ma raramente si soffermano sulle scelte compiute da chi le ha prodotte.

A duecento anni dalla nascita di Collodi, mi auguro che nelle nostre scuole si torni a leggere qualche pagina in più delle Avventure di Pinocchio“.