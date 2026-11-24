Le bocciature sono ormai “retrò”, sono totalmente inutili: questo il pensiero dell’insegnante Marco Rossi-Doria, ex sottosegretario all’Istruzione e al Merito del Governo Monti, espresso ai microfoni de Il Corriere della Sera.

“Le bocciature sono del tutto inutili. Sono a favore di una verifica condivisa con i ragazzi, estremamente rigorosa, basata sul bilancio di competenze: questo lo sai, questo non lo sai, ci devi lavorare. I ragazzi sono molto onesti su questo. Propongo una moratoria sulle bocciature: lo dicono l’Ocse, l’Unicef, gli studiosi di tutto il mondo da almeno venticinque anni, non servono a nulla”, queste le sue parole.

“La scuola deve smettere di essere un semplice erogatore di nozioni reperibili ovunque e diventare il luogo in cui si impara a dare senso alle informazioni e a costruire il pensiero critico”, ha aggiunto.

Ecco quale cambiamento attuerebbe: “Un rafforzamento dell’innovazione didattica: è indispensabile. E, insisto, l’immediata sostituzione delle bocciature con un altrettanto rigoroso bilancio di competenze, in tutte le scuole”.

“La scuola è l’unico grande posto rimasto, in tutto il mondo e da noi, dove i coetanei vivono socialità e avventura di apprendere, mettendo insieme il nostro straordinario cervello con la cultura dell’umanità. Il posto in cui coetanei non consanguinei stanno insieme e crescono. Non c’è un altro luogo così potente”, ha concluso.