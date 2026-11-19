Mentre restano aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro!, percorso gratuito per docenti organizzato da Fondazione Patrizio Paoletti, è partito un ciclo di tre webinar introduttivi completamente gratuiti.

Il secondo webinar

Il secondo webinar si svolgerà il 24 novembre 2026, dalle ore 18.00 alle 19.00.

L’incontro, intitolato “Quando il gruppo diventa branco: Comprendere il bullismo e le dinamiche di gruppo per interrompere la violenza e superare l’isolamento”, affronta il tema dell’appartenenza al gruppo in adolescenza, analizzando quando essa si trasforma in pressione o in dinamiche prevaricanti. In particolare, questo secondo appuntamento esplora i fenomeni di bullismo, esclusione, prevaricazione e isolamento, allargando l’analisi a tutti i ruoli del sistema: chi agisce, chi subisce, chi osserva, chi segue, chi tace e chi interviene.

L’obiettivo principale è fornire agli adulti strumenti operativi per riconoscere precocemente i segnali disfunzionali e aiutare i ragazzi ad appartenere al gruppo senza perdere la propria individualità.

Chi è Giovanni Siena

Giovanni Siena è psicologo, psicoterapeuta e docente a contratto presso l’Università di Urbino, nonché presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo). All’interno del ciclo di conferenze, cura gli interventi legati alle dinamiche relazionali tra adolescenti, alla prevenzione della violenza, al contrasto del bullismo e al ruolo educativo della figura adulta.

Il percorso di Fondazione Paoletti

Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:

Durata triennale: il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità.

il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità. Ore di formazione: nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori.

nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori. Strumenti pratici: videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile.

videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile. Esperienza immersiva: il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto.

il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto. PCTO: su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso può essere inserito tra le attività di PCTO. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione accreditato dal MIM.

su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso può essere inserito tra le attività di PCTO. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione accreditato dal MIM. Periodo di svolgimento: da Novembre 2026 ad Aprile 2027.

Porta il progetto nella tua scuola

La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.

Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: