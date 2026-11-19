Mentre restano aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro!, percorso gratuito per docenti organizzato da Fondazione Patrizio Paoletti, è partito un ciclo di tre webinar introduttivi completamente gratuiti.
Il secondo webinar si svolgerà il 24 novembre 2026, dalle ore 18.00 alle 19.00.
L’incontro, intitolato “Quando il gruppo diventa branco: Comprendere il bullismo e le dinamiche di gruppo per interrompere la violenza e superare l’isolamento”, affronta il tema dell’appartenenza al gruppo in adolescenza, analizzando quando essa si trasforma in pressione o in dinamiche prevaricanti. In particolare, questo secondo appuntamento esplora i fenomeni di bullismo, esclusione, prevaricazione e isolamento, allargando l’analisi a tutti i ruoli del sistema: chi agisce, chi subisce, chi osserva, chi segue, chi tace e chi interviene.
L’obiettivo principale è fornire agli adulti strumenti operativi per riconoscere precocemente i segnali disfunzionali e aiutare i ragazzi ad appartenere al gruppo senza perdere la propria individualità.
Giovanni Siena è psicologo, psicoterapeuta e docente a contratto presso l’Università di Urbino, nonché presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo). All’interno del ciclo di conferenze, cura gli interventi legati alle dinamiche relazionali tra adolescenti, alla prevenzione della violenza, al contrasto del bullismo e al ruolo educativo della figura adulta.
Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:
La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.
Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: