Sparatoria Cracovia, in piazza 34 studenti italiani in gita. La loro prof: “Momenti concitati”, venti ore di viaggio per tornare a casa

La gestione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione rappresenta uno dei compiti più delicati per il personale docente e dirigenziale, specialmente di fronte a imprevisti drammatici. Questo il caso di un liceo laziale che si è trovato in viaggio a Cracovia, in Polonia, proprio quando si è consumata una strage.

Com’è noto, nel pomeriggio di sabato, 7 novembre, un 24enne, che è poi deceduto in ospedale, ha aperto il fuoco per strada a Cracovia provocando sei morti (4 donne e due uomini) e almeno 15 feriti, tra i quali due agenti. Lo riportano RaiNews e Il Corriere della Sera.

I fatti a Cracovia

Il gruppo scolastico, composto da 34 studenti di due classi quarte e 3 docenti accompagnatori, si trovava nella piazza centrale di Cracovia (Rynek Glowny) quando si è scatenata una drammatica sparatoria. L’aggressore in tuta mimetica ha aperto il fuoco con un fucile semiautomatico AR-15, provocando la morte di sei persone e il ferimento di altre sedici, prima di essere neutralizzato dalle forze dell’ordine. Tra la popolazione locale e i turisti si sono registrate scene di forte panico.

In quei minuti concitati, la reazione rapida dei docenti e dei ragazzi è stata determinante per garantire la sicurezza del gruppo. Nessun cittadino italiano è rimasto ferito o coinvolto nell’attentato.

A ricostruire i primi momenti dell’emergenza è la docente accompagnatrice del liceo: “Eravamo in piazza al momento degli spari. Sono stati momenti molto concitati, abbiamo cercato riparo nei negozi. Nessuno si è fatto male, per fortuna. Poi la Farnesina, tramite l’ambasciata e il consolato ci ha messo in sicurezza”.

La rete di supporto istituzionale e la tutela degli studenti

L’intervento della Farnesina, dell’Ambasciata e del Consolato italiano ha consentito di radunare tempestivamente gli studenti e trasferirli in un luogo sicuro. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato il lavoro svolto sul campo:

“L’Ambasciatore ha chiesto alla console onoraria e al direttore dell’Istituto di cultura di recarsi sul posto. I due funzionari hanno aiutato il gruppo prima a riunirsi e poi a rifugiarsi in un luogo sicuro. Hanno perso il volo che era previsto per questa sera, ma rientreranno in Italia domani. Continueranno a essere seguiti dalla nostra Ambasciata, dal Direttore e dalla Console: ringrazio loro e tutti i funzionari della Farnesina che oggi anche a Roma come sempre hanno lavorato a protezione di cittadini italiani nel mondo.”

Anche l’amministrazione comunale di origine ha monitorato costantemente la situazione per rassicurare le famiglie e supportare l’istituto. Il sindaco di Albano Laziale, Massimo Ferrarini, ha espresso il sollievo dell’intera comunità:

“Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto e, pur nella tragedia, siamo grati che i nostri ragazzi siano rimasti incolumi.”

Il primo cittadino ha condiviso “la propria vicinanza agli studenti, agli accompagnatori, alle famiglie e a tutta la comunità scolastica, condividendo il sollievo per l’assenza di feriti tra i ragazzi e il grande dolore per le vittime e le persone colpite da questo folle e incomprensibile gesto”.

“Sono stati terribili gli spari, ci siamo rifugiati nei negozi, accucciati e con le luci spente – racconta uno dei professori – I ragazzi sono stati coraggiosi. Durante il viaggio di ritorno abbiamo cantato per stemperare la tensione”.

Il rientro e l’accoglienza della comunità scolastica

Dopo aver riorganizzato lo spostamento, la scolaresca ha affrontato un viaggio di rientro in pullman durato oltre 20 ore. Gli studenti e i tre docenti sono giunti a destinazione alle 7 del mattino di oggi, 9 novembre, come riportato da Il Messaggero.

Secondo programma, avrebbero dovuto far rientro a casa domenica sera. Adesso il viaggio è stato riprogrammato con un pullman: impossibile trovare posto per tutti su un unico volo di linea. La scelta, fa sapere in un comunicato la Farnesina, in accordo con l’agenzia che ha curato il viaggio: “I ragazzi hanno preferito partire al più presto, utilizzando un autobus in mancanza di posti sui voli di linea”, così la nota del Ministero degli Esteri.

Ad attendere il gruppo per prestare supporto emotivo e logistico erano presenti i familiari, i compagni di scuola, la Dirigente Scolastica del Liceo, il sindaco Massimo Ferrarini, la presidente dell’associazione Propaganda Fide storia e cultura dei Castelli Ada Scalchi, insieme alle forze dell’ordine e agli amministratori locali.