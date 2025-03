Specializzazione sostegno: corsi Indire più vicini; il Ministro convoca i sindacati per presentare i decreti

La data di avvio dei corsi per il conseguimento della specializzazione per il sostegno gestiti da Indire sembra avvicinarsi sempre di più.

Per giovedì 6 marzo alle ore 12, infatti, il Ministero ha convocato le organizzazioni sindacali per un incontro nel corso del quale verrà fornita l’informativa sui corsi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legge 71 del maggio 2024.

Si tratta dei corsi per i docenti che hanno già svolto tre anni di servizio su posti di sostegno (articolo 6), oppure che hanno conseguito la specializzazione all’estero (articolo 7).

I decreti contengono anche il riferimento al profilo professionale del docente di sostegno ed evidenziano che i docenti specializzati acquisiscono la contitolarità nelle classi in cui intervengono.



I corsi per i docenti che hanno prestato 3 anni di servizio prevedono il conseguimento di 40 CFU mentre per quelli riservati ai docenti con specializzazione conseguita all’estero sono richiesti 48 CFU.



Mario Pittoni, responsabile istruzione della Lega, dichiara in proposito: “Nel corso dell’informativa ministeriale in programma giovedì 6 marzo, i sindacati della scuola avranno modo di esprimersi sul provvedimento in allestimento per l’avvio dei corsi Indire di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti che vantano tre annualità di esperienza specifica negli ultimi cinque anni e a chi ha completato un corso di specializzazione all’estero”.

E aggiunge: “Non sarà invece affrontata la questione delle graduatorie di merito da noi reclamate per i concorsi Pnrr (ovviamente salvaguardando i diritti di chi è in graduatorie precedenti), in quanto ancora in attesa della risposta ufficiale della Task force Pnrr della Commissione europea. Operazione che mi vede comunque ottimista sul risultato”.