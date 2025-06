Specializzazione sostegno Indire/Università, bandi per docenti triennalisti: dove consultarli? [IN AGGIORNAMENTO]

Con nota 20365 del 22 maggio 2025 il MIM ha invitato le Università interessate all’attivazione dei percorsi previsti dall’art. 6 del decreto 71 del 2024 per i docenti che hanno svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno senza titolo di specializzazione sul medesimo grado d’istruzione.

Il profilo professionale del docente specializzato per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione sono definiti dal D.M. 75 del 24 aprile 2025.

Requisiti

Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del bando di ciascuna Università e devono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.

Svolgimento del percorso

I percorsi prevedono l’acquisizione di 40 Crediti Formativi Universitari (CFU) e si svolgono in non meno di quattro mesi.

I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell’Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011.

Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.

Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.

Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.

Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.

Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.

Esame finale

I percorsi si concludono con l’esame finale che consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.

L’esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

Conseguimento del titolo

Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

Costi

L’importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro 1.300,00 è versato all’INDIRE o all’Università a seguito dell’avvenuta iscrizione.

Pagine delle Università e bandi

Riportiamo di seguito le pagine delle Università in cui sarà possibile consultare i bandi, oltre alle informazioni utili finora disponibili.

CALABRIA

Università degli studi della Calabria – PAGINA – Avviso: L’Università della Calabria intende attivare i corsi di specializzazione sul sostegno previsti da:

DM n. 75/2025 e dal DM n. 77/2025, rivolti a: docenti con almeno tre anni di servizio su posti di sostegno nello stesso grado scolastico; docenti in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento o con contenzioso attivo;

DM 30 settembre 2011, destinati ai docenti in possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno.

LAZIO

Università degli Studi di Cassino – PAGINA

MARCHE

Università degli Studi di Macerata – PAGINA – BANDO – scadenza ore 12 del 3 luglio 2025 – Il contributo di partecipazione è di euro 50 che saranno decurtate dall’importo complessivo di euro 1.300. In caso di mancata immatricolazione per volontà del candidato, il contributo non sarà rimborsato.

Urbino Carlo Bo – PAGINA – AVVISO

MOLISE

Università degli Studi del Molise – PAGINA

SICILIA

Università di Palermo – PAGINA – AVVISO

TOSCANA

Università degli Studi di Siena – PAGINA – Locandina Open Day Sostegno 40 CFU

VENETO

Università Verona – PAGINA – Avviso: L’Ateneo di Verona attiverà i percorsi di specializzazione sostegno disciplinati dal Decreto MIM numero 75 del 24 aprile 2025 (meglio noto come percorsi INDIRE) riservato ai triennalisti per i seguenti ordini e gradi: secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado. Il bando di attivazione sarà pubblicato nel mese di giugno e le lezioni on line avranno inizio a partire dalla fine del mese di luglio. I percorsi finiranno entro il 31 dicembre 2025.

Università telematiche

E-Campus – PAGINA – L’Ateneo pubblicherà i bandi di attivazione dei percorsi non appena in possesso di tutte le necessarie indicazioni operative definite dal Ministero.

Giustino Fortunato – PAGINA – Form per richiedere informazioni

Pegaso – PAGINA – Pre-adesioni gratuite aperte

UnilinK – PAGINA