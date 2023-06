Sport a scuola, Frassinetti: “grande funzione educativa, va rafforzato”

“Oggi, nella giornata in cui si celebra lo Sport, dobbiamo pensare a rafforzarlo nelle scuole. Un esempio positivo è certamente il ritorno dei “Giochi della Gioventù”, che coniugano in modo perfetto l’istruzione allo sport. Lo sport per i giovani ha una grande funzione educativa, necessaria anche a contrastare fenomeni come il bullismo e il disagio psicologico, che sono due criticità dei nostri giorni. Valori come sacrificio, rispetto per l’avversario e gioco di squadra sono fondamentali per la crescita e l’educazione dei nostri ragazzi. Inoltre, il progetto di potenziare l’educazione motoria e di prevedere l’aumento di strutture sportive nelle scuole sono obiettivi prioritari del Ministero dell’Istruzione e del Merito” questo quanto dichiara Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito.

Giochi della Gioventù: sei ministri firmano il protocollo

“I Giochi della gioventù”, ha spiegato il ministro Valditara, “sono una vera e propria istituzione e fanno parte a pieno titolo della tradizione scolastica italiana. Coniugando al meglio il mondo dell’istruzione con quello dello sport, questa competizione veicola valori fondamentali nella vita e nella formazione di un giovane: impegno, dedizione, gioco di squadra, rispetto dell’avversario. In sinergia con gli altri Ministri abbiamo pensato a una nuova versione dei Giochi che comprenda al suo interno, tra gli altri, i temi della scuola, dello sport, dell’alimentazione sana, del rispetto dell’ambiente e del valore dell’inclusione”.