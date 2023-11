Sport e Salute, parte Scuola Attiva Kids per le primarie: adesioni dal 10 al 30 novembre 2023

Dopo la scadenza dei termini per presentare domanda in qualità di tutor sportivo, è ora possibile per le scuole primarie presentare domanda di adesione a “Scuola Attiva Kids“, il progetto che prevede la partecipazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.

Come aderire

Per la partecipazione al progetto, le istituzioni scolastiche interessate possono registrare l’adesione per l’anno scolastico 2023/2024, accedendo all’area riservata del sito https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html osservando i seguenti passaggi:

inserire il progetto nel Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) dell’Istituto, con l’inclusione di due ore settimanali di Educazione fisica per tutte le classi di scuola primaria destinatarie delle attività;

individuare il Referente di Plesso o d’Istituto per il progetto, quale figura di riferimento e di contatto con il Tutor per il coordinamento e la programmazione delle attività motorie e di orientamento sportivo anche in funzione delle ulteriori progettualità sportive adottate in ambito scolastico in collaborazione con gli Organismi Sportivi;

formalizzare l’adesione al progetto, inserendo nell’area riservata del sito https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html i dati richiesti dal format;

effettuare la scelta delle due Federazioni sportive che saranno oggetto delle attività di orientamento motorio- sportivo nelle classi 2ª e 3ª;

allegare la delibera di adesione al progetto da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto ove si preveda anche l’inserimento delle due ore settimanali di educazione fisica nella programmazione didattica delle classi aderenti;

allegare il piano orario delle classi laddove fosse già definitivo;

compilare e inviare il questionario relativo al grado di soddisfazione delle aspettative, a conclusione delle attività.

Scadenze

Gli Istituti scolastici possono inviare la richiesta di partecipazione al progetto dalle ore 12.00 del 10 novembre 2023 alle ore 12.00 del 30 novembre 2023.