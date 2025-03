Spray urticante a scuola, docente e alunni in ospedale: ad usarlo uno studente per gioco, nove intossicati in un altro istituto

Ancora incidenti legati all’uso dello spray urticante a scuola: in una secondaria di primo grado di Mantova uno studente avrebbe spruzzato la sostanza e causato malori. Quattro compagni e una docente sono finiti in ospedale. Lo riporta Fanpage.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l’incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 9:00 di questa mattina. In particolare, l’Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell’istituto scolastico alle ore 9:31 a bordo di due ambulanze e di un’automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri del comando provinciale di Mantova.

Studenti e docente intossicati

Secondo le prime informazioni disponibili, il ragazzo avrebbe spruzzato per gioco dello spray urticante in una classe di 18 studenti della scuola media. Il risultato è stata un’intossicazione per quattro degli studenti presenti e per l’insegnante che, in quel momento, stava tenendo la lezione. Le cinque persone sono state quindi trasportate in ospedale dalle ambulanze arrivate sul posto dopo che era scattato l’allarme.

Studenti e docente hanno accusato leggeri malori come irritazione agli occhi e, in qualche caso, difficoltà respiratorie. Le loro condizioni non sembrano, però, destare preoccupazioni. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco per bonificare gli ambienti contaminati dallo spray.

Nove studenti intossicati a Modena

I casi simili proliferano: solo lo scorso lunedì 17 marzo a Modena, in un istituto, per la terza volta dal 2023, uno studente ha usato la bomboletta causando il panico. Il bilancio è di nove studenti lievemente intossicati, quattro ragazzi e cinque ragazze. La maggior parte di loro è stata trattata dai sanitari sul posto mentre due ragazze, di 15 e 18 anni. Lo riporta Il Corriere della Sera.

“E’ una cosa molto pericolosa, non è una bravata. Era da poco finita la ricreazione. Il motivo non si sa, forse per saltare un’interrogazione. In tanti si sono fatti prendere dal panico”, ha detto un’alunna.

Spray al peperoncino in classe, malori tra studenti

Solo qualche settimana fa in una scuola di Ravenna ci sono stati dei malori in una classe dovuti al gesto di una ragazza. Come riporta Il Corriere della Sera, una studentessa ha preso lo spray al peperoncino di una compagna, che teneva nello zaino per difendersi da eventuali malintenzionati, e lo ha usato.