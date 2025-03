Spray al peperoncino in una scuola: due studenti in ospedale e altri intossicati

Spray al peperoncino in una scuola: due studenti in ospedale e altri...

Nuovo episodio di spray al peperoncino in un istituto tecnico di Modena, a pochi giorni di distanza da un caso analogo nella stessa scuola.

Come riporta Ansa, alcuni studenti, al momento non identificati, hanno diffuso la sostanza urticante nei corridoi, causando disagi e malori. Due ragazzi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre diversi altri hanno riportato sintomi di intossicazione, tra cui bruciore alla gola e agli occhi.

L’istituto è stato evacuato e sul posto sono intervenuti i soccorsi, con ambulanze e automediche, insieme alla Polizia per indagare sull’accaduto.