Startup Your Life: la piattaforma alleata dei docenti nel potenziamento di competenze trasversali per Formazione scuola-lavoro, educazione civica e orientamento

Startup Your Life è il progetto formativo gratuito promosso dalla Banking Academy ESG Italy di UniCredit, che ha già coinvolto oltre 150.000 studenti delle scuole superiori. Un’iniziativa che allena in modo innovativo le competenze strategiche per la crescita personale, scolastica e professionale dei giovani: dall’educazione finanziaria all’imprenditorialità, dalla sostenibilità fino ai temi cruciali legati alla violenza economica.

L’analfabetismo funzionale è senza ombra di dubbio una delle principali criticità del nostro Paese. Tuttavia, ve n’è una forse ancor più rilevante, in quanto riguarda direttamente i nostri studenti che, almeno in teoria, dovrebbero essere maggiormente preparati ad affrontare la vita grazie al progressivo incremento degli anni di permanenza all’interno del sistema scolastico.

L’Italia, infatti, continua a collocarsi nelle ultime posizioni delle principali classifiche internazionali relative alle competenze finanziarie: secondo l’OCSE, il nostro Paese risulta penultimo tra i 26 Stati presi in esame nell’area di riferimento.

Una fragilità che interessa in misura particolare le donne. I dati della Banca d’Italia evidenziano come, tra le quote rosa, ci sia ancora molto da fare riguardo l’alfabetizzazione finanziaria. Da questo punto di vista, le ragazze, infatti, risultano ben più sprovvedute rispetto ai coetanei maschi:un divario emerge sin dall’età di 15 anni, come confermato dall’indagine OCSE-PISA.

Non sorprende, dunque, che la violenza economica rappresenti ancora oggi uno degli strumenti attraverso i quali gli uomini esercitano controllo e prevaricazione all’interno delle relazioni di coppia.

Già questo basterebbe a giustificare l’introduzione di percorsi strutturati di educazione finanziaria nelle scuole, come previsto dalle nuove linee guida sull’educazione civica che, accanto a tematiche ormai consolidate quali la sostenibilità, pongono l’accento anche sulle competenze di cittadinanza economica.

Tali competenze costituiscono, al contempo, una chiave di accesso al mondo del lavoro: dai nuovi percorsi inerenti alla Formazione scuola–lavoro (ex PCTO), che dovrebbero rafforzare tali abilità, fino allo sviluppo di una mentalità imprenditoriale, indispensabile per offrire opportunità concrete anche a chi non proviene da contesti familiari con esperienze economiche o aziendali pregresse.

In che modo, dunque, integrare questi elementi all’interno dell’offerta formativa delle scuole?

Una risposta viene da Startup Your Life, il programma della Banking Academy ESG Italy di UniCredit, che riunisce in un unico percorso educazione finanziaria, imprenditorialità e sostenibilità.

Si tratta di un progetto gratuito che mette a disposizione degli insegnanti strumenti flessibili per organizzare attività di educazione civica, Formazione scuola-lavoro e orientamento, grazie a una piattaforma interattiva arricchita da video, contenuti multimediali e giochi, oltre a sessioni in aula con esperti UniCredit. Il percorso consente inoltre di acquisire crediti formativi riconosciuti sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I Project Work previsti possono diventare un vero e proprio “Capolavoro” da inserire nell’E-Portfolio: le competenze e le attività sviluppate durante il programma rientrano, infatti, tra quelle riconosciute dalla piattaforma UNICA, che consente agli studenti di documentare esperienze significative del proprio percorso scolastico.

La rilevanza formativa di Startup Your Life è confermata anche dal riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che lo ha inserito nell’Albo delle Eccellenze. Con l’introduzione di nuovi moduli dedicati alla violenza economica, il progetto – attivo da otto anni – si conferma oggi come un punto di riferimento imprescindibile per l’orientamento e l’alfabetizzazione finanziaria delle nuove generazioni.

La novità di quest’anno: i moduli sulla violenza economica nel Percorso Docenti

La piattaforma Startup Your Liferappresenta il risultato di un percorso di crescita costante che, nel corso degli anni, ha coinvolto migliaia di studenti. Ad oggi, il programma ha interessato oltre 150.000 alunni provenienti da più di 2.000 istituti scolastici italiani, ampliando progressivamente sia l’offerta di contenuti sia le modalità di fruizione.

Il progetto si articola attraverso esperienze diversificate: dalla didattica online con materiali interattivi e costantemente aggiornati, alle lezioni in presenza condotte da esperti UniCredit, fino ad arrivare a quiz, interviste e veri e propri videogiochi.

Il successo di Startup Your Life è legato anche alla sua capacità di rinnovarsi continuamente. Un esempio significativo è rappresentato dall’introduzione, nell’edizione di quest’anno, di un’area dedicata agli insegnanti su un tema di grande rilevanza sociale: la violenza economica. Si tratta di una delle forme più insidiose di violenza di genere, poiché spesso rimane silente e scarsamente dibattuta nel nostro Paese.

All’interno del Percorso Docenti, la Banking Academy di UniCredit ha sviluppato nuovi moduli formativi che analizzano la connessione tra educazione finanziaria e violenza economica, fornendo strumenti interpretativi fondamentali per comprendere il fenomeno e affrontarlo in aula con consapevolezza.

Il progetto si avvale, inoltre, del contributo di esperte di rilievo quali Anna Ronfani (Avvocata e Vicepresidente di Telefono Rosa Piemonte), Paola Bongini (Professoressa di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca) e Ivana Neffat (Coordinatrice della Banking Academy Program – ESG Italy, UniCredit).

I nuovi moduli sono concepiti come strumenti di autoformazione, ma offrono anche spunti utili per stimolare il dialogo con studentesse e studenti, in particolare nell’ambito delle ore di educazione civica. Tutti i corsi – sia quelli di nuova introduzione sia quelli già presenti- sono accreditati sulla piattaforma SOFIA e possono essere riconosciuti ai fini della formazione professionale dei docenti.

Startup Your Life, il percorso gratuito che piace a insegnanti e studenti

Startup Your Life, con i suoi contenuti, rappresenta uno strumento di grande utilità per lo sviluppo di attività didattiche legate all’educazione civica, all’orientamento e, in alcuni casi, persino alla Formazione scuola–lavoro (ex PCTO), grazie alla possibilità di stipulare specifiche convenzioni con le istituzioni scolastiche.

Il programma nasce infatti con l’obiettivo di offrire alle scuole una vera e propria bussola per l’orientamento, attraverso percorsi formativi personalizzabili: tre dedicati alla Formazione scuola–lavoro e tre all’educazione civica, interamente gratuiti e adattabili alle esigenze delle singole classi.

I moduli – che variano dalle 20 alle 60 ore per la Formazione scuola–lavoro e dalle 3 alle 15 ore per l’educazione civica – sono disponibili su una piattaforma online e mirano a sviluppare competenze fondamentali in tre ambiti chiave:

Educazione finanziaria , con l’acquisizione degli strumenti economici di base, dai sistemi di pagamento alla previdenza, fino ai temi del sovraindebitamento e della pianificazione delle spese;





, con l’acquisizione degli strumenti economici di base, dai sistemi di pagamento alla previdenza, fino ai temi del sovraindebitamento e della pianificazione delle spese; Imprenditorialità , attraverso la costruzione di un’idea di business sviluppata con metodo, creatività e innovazione, dall’analisi del mercato alla redazione di un business plan;





, attraverso la costruzione di un’idea di business sviluppata con metodo, creatività e innovazione, dall’analisi del mercato alla redazione di un business plan; Sostenibilità, affrontata nelle sue dimensioni sociale, ambientale e di governance (ESG), con l’obiettivo di stimolare la riflessione sia sul ruolo del cittadino sia su quello del futuro professionista.

Il percorso è rivolto non soltanto agli studenti, ma anche ai docenti tutor, che potranno arricchire il proprio curriculum con crediti formativi riconosciuti. A questi elementi si aggiungono ulteriori opportunità di valore: incontri in aula con esperti UniCredit e la partecipazione a un evento conclusivo con premiazione a livello nazionale.

L’educazione finanziaria come mezzo per promuovere (anche) il dialogo attivo in classe

Non solo nozioni. Il programma Startup Your Life non si limita infatti alla trasmissione di concetti tecnici: diventa un’occasione concreta per affrontare con gli studenti temi cruciali come l’autonomia personale, la gestione consapevole delle scelte, l’inclusione sociale e persino la prevenzione di forme di abuso, come la violenza economica.

Per supportare i docenti in questo percorso, la piattaforma mette a disposizione il Teacher’s Corner, uno spazio dedicato alla didattica d’aula in cui sono presenti cinque moduli video, realizzati in collaborazione con le esperte della Banking Academy.

Ogni modulo offre strumenti concreti per aprire un confronto autentico in classe su argomenti complessi ma centrali nella crescita degli studenti: dalla gestione del denaro all’autostima finanziaria, fino alla riflessione sulle disuguaglianze di genere.

I materiali sono progettati secondo la logica della lezione segmentata, un approccio didattico che alterna input visivi, momenti di riflessione collettiva e partecipazione attiva. Ogni modulo è articolato in quattro fasi:

La domandona – un quesito iniziale a risposta multipla per attivare il coinvolgimento della classe e far emergere punti di vista differenti; Lo spiegone – un video-lezione con l’intervento dell’esperta, ricco di dati e spunti di approfondimento;



La riflessione – una fase guidata di discussione in classe, a partire da domande mirate;



Cosa ne pensano gli altri? – un video in stile vox populi, con le opinioni di ragazze e ragazzi raccolte al Giffoni Film Festival, utile per alimentare il confronto tra pari.





Un metodo pensato per rendere il dialogo su questi temi più accessibile e stimolante, nel pieno rispetto dell’autonomia didattica di ciascun insegnante.

La piattaforma ‘Startup Your Life”, un ecosistema didattico collaudato e in continua evoluzione: ecco come la gamification può favorire l’educazione finanziaria

Per coinvolgere e interessare le nuove generazioni è necessario utilizzare anche i loro linguaggi. In questa prospettiva, un ruolo centrale all’interno della proposta didattica della piattaforma è ricoperto dalla gamification, ossia l’apprendimento attraverso sfide e meccaniche ludiche, che consente a studentesse e studenti di applicare concretamente le competenze acquisite.

Tra le esperienze più apprezzate si distingue il Gioco della Vita, un simulatore che guida gli studenti nelle scelte economiche lungo le principali tappe dell’esistenza, dalla nascita fino alla pensione.

Basato sulla Teoria dei Sistemi, il gioco mette in evidenza come le decisioni economiche generino conseguenze non soltanto sul piano individuale, ma anche su quello sociale e ambientale.

Un “Capolavoro” di progetto sulle competenze finanziarie: con i Project Work partecipi al Campionato di Educazione Finanziaria e Sostenibilità

L’educazione alla cittadinanza attiva passa anche attraverso il confronto tra pari: una dinamica formativa che rispecchia ciò che avviene nel mondo del lavoro e nella società. Per questo motivo, uno dei punti di forza di Startup Your Life è l’integrazione di attività di gruppo all’interno dei percorsi formativi.

Gli studenti sono infatti chiamati a collaborare nella realizzazione di Project Work incentrati su tre macrotemi – educazione finanziaria, imprenditorialità e sostenibilità – trasformando le conoscenze acquisite in competenze pratiche e spendibili nel futuro personale e professionale.

Oltre a promuovere la partecipazione attiva, questi lavori permettono di allenare le soft skills (problem solving, comunicazione, teamwork) e rispondono pienamente ai criteri previsti per il riconoscimento del monte ore minimo previsto per la Formazione scuola–lavoro, secondo le linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

In più, le attività svolte possono essere valorizzate all’interno della piattaforma ministeriale UNICA, nella sezione dedicata al Capolavoro: un’occasione per documentare i progressi dello studente con evidenze significative e riconosciute.

Infine, i migliori Project Work realizzati a livello nazionale avranno accesso al Campionato di Educazione Finanziaria e Sostenibilità, un contest che culmina in un evento di premiazione a Milano. I team selezionati avranno anche la possibilità di trascorrere una giornata presso l’Headquarter di UniCredit, lavorando fianco a fianco con i professionisti della banca per simulare il lancio dei loro progetti sul mercato.

Come aderire a Startup Your Life: istruzioni per i docenti

La partecipazione a Startup Your Life è aperta a tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, su iniziativa dei docenti interessati ad attivare percorsi di educazione civica, Formazione scuola-lavoro o orientamento.

L’adesione è interamente gratuita e avviene tramite una procedura semplice e flessibile. L’istituto può scegliere, in totale autonomia, se stipulare una convenzione con UniCredit accedendo direttamente al portale ufficiale del progetto.

