Stipendi, nuovamente disponibile su NoiPA il servizio “Consultazione pagamenti”

È nuovamente disponibile nell’Area Privata del portale NoiPA il servizio “Consultazione Pagamenti”, che consente di verificare l’importo netto relativo all’ultima rata elaborata in anticipo rispetto alla pubblicazione del cedolino.

Ne dà comunicazione NoiPA con avviso del 17 febbraio.

Grazie a questo servizio, non è necessario attendere la pubblicazione del cedolino, che rimane comunque garantita entro la data di esigibilità della rata stipendiale.

La funzione è disponibile, all’interno dell’area riservata del portale NoiPA, nella sezione “Self service”.

Per i lavoratori del comparto scuola è anche disponibile il self service “Contratti scuola a tempo determinato” per la verifica dello stato dei contratti relativi a supplenze brevi, indennità di maternità su supplenze, incaricati di religione cattolica e indennità di maternità conseguenti a incarichi di religione.