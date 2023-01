Stipendi più alti ai docenti del Nord? Manfredi (sindaco Napoli): “Il Sud sarebbe un deserto. Darei aumenti a chi va nelle zone più difficili”

Salari più alti ai docenti del Nord? La proposta del ministro Valditara non piace al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ex ministro dell’Università e della Ricerca, intervistato da ‘Repubblica’.

“I salari italiani della scuola sono bassi, ma se da una parte c’è il costo della vita più alto, dall’altra ci sono i servizi erogati poco o per nulla. A me piaceva la proposta di pagare meglio gli insegnanti che vanno a lavorare nelle scuole più difficili, gli istituti di frontiera delle grandi metropoli italiane, sia al Nord che al Sud”.

Manfredi stronca in maniera netta la proposta: “Esiste già un grande trasferimento da Sud a Nord, da anni si sale per cercare lavoro. Se si dovessero pagare di più i professori che lavorano sopra l’Emilia, si renderebbe il Meridione un deserto. Serve incentivare le persone a spostarsi nelle aree che più soffrono, come ha fatto la Germania negli anni novanta quando ha offerto miglioramenti salariali a chi si trasferiva nell’Est del Paese. Bisogna mandare i migliori nei posti più complicati, ridurre il divario”.

Il sindaco Manfredi parla poi del più grosso problema da gestire, ovvero la dispersione scolastica: “Il guaio sociale ed economico è ampio, soprattutto nelle grandi aree metropolitane. Al Sud e al Nord. Sul tema ci sono investimenti importanti previsti nel Pnrr che vanno utilizzati per un miglioramento stabile”.