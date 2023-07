Stipendi tra i più bassi in Europa e interferenza delle famiglie, Di Meglio (Gilda): “scarsa dignità riconosciuta ai docenti”

Rino Di Meglio, coordinatore nazionale Gilda Insegnanti, fa un’analisi generale del mondo della scuola degli ultimi anni, descrivendo un quadro in netto peggioramento soprattutto per quanto riguarda stipendi e precariato.

Di Meglio, in un’intervista all’Huffingtonpost precisa, ancora una volta, quanto gli stipendi dei docenti siano tra i più bassi dell’Occidente: “Il contratto prevede un aumento in media di 110 euro lordi, ovvero 40/50 euro netti al mese. Il che significa che per questo rinnovo ci sarà il 4.3% di aumento, che su uno stipendio già basso è pochissimo. Ciò perché noi, in qualità di sindacati, possiamo stanziare i rinnovi contrattuali solo nei limiti previsti dalla legge di bilancio. Ma è ben evidente che l’incremento in programma non può andare a risolvere quello che senza mezzi termini è da considerarsi come uno dei problemi storici del mondo dell’insegnamento.“

Inoltre, il coordinatore ha aggiunto: “l’interferenza delle famiglie, la mania delle denunce e le vessazioni subìte dai docenti contribuiscono alla scarsa dignità professionale riconosciuta agli insegnanti”.