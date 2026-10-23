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Docenti
23.10.2026
Aggiornato alle 10:14

Stipendio docenti ottobre 2026 NoiPa: il 23 ottobre dovrebbe essere liquidato

Redazione
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Le date
I suggerimenti

Quando arriva lo stipendio dei docenti di ottobre? Come riporta Il Messaggero, secondo il calendario ufficiale diffuso da NoiPA, docenti e personale Ata con contratto a tempo indeterminato o supplenza annuale vedranno liquidato il proprio stipendio ordinario oggi, 23 ottobre.

Nei vari gruppi social dei docenti è partito il tam tam: molti insegnanti, nelle prime ore della mattinata di oggi, lamentano di non aver ancora ricevuto alcun accredito. Molto probabilmente la situazione si sbloccherà nel corso della giornata.

Le date

In questo mese, accanto alla consueta erogazione mensile, c’è stata una data cruciale per una vasta platea di lavoratori precari. C’è stata infatti un’emissione speciale programmata per il 16 ottobre, una procedura straordinaria mirata a sbloccare le pendenze economiche rimaste in sospeso.

Questo specifico accredito, destinato a giungere sui conti correnti dei beneficiari intorno al 27 ottobre, riguarda in prima linea i supplenti brevi e saltuari, ma anche l’erogazione di emolumenti accessori, arretrati e rimborsi che non rientrano nella normale paga tabellare. Come di consueto, le tempistiche esatte di valuta potrebbero variare leggermente in base all’istituto bancario di riferimento, motivo per cui resta fondamentale monitorare la propria area riservata sul portale ministeriale.

I suggerimenti

Per conoscere in anticipo l’importo esatto del bonifico, i dipendenti pubblici possono accedere alla propria sezione personale sul portale o sull’applicazione ufficiale di NoiPA tramite le credenziali abilitate. La pubblicazione anticipata del documento contabile permette di verificare nel dettaglio la composizione della busta paga.

Gli esperti consigliano di effettuare un confronto con il mese precedente, concentrandosi in particolare su tre macro-aree fondamentali: le competenze fisse, gli emolumenti occasionali e le trattenute. Proprio in questo periodo, inoltre, è necessario prestare massima attenzione ai conguagli derivanti dal modello 730, poiché i rimborsi o i trattenimenti fiscali variano sensibilmente da lavoratore a lavoratore in base alla rispettiva dichiarazione dei redditi.

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