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21.08.2026
Aggiornato alle 11:23

Cedolino NoiPa, il 21 agosto l’accredito dello stipendio: aumenti in busta paga a meno di due mesi dalla firma definitiva del contratto

Redazione
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Indice
Cosa controllare nel cedolino
Il calendario (ancora non ufficiale)
Il testo ufficiale con le tabelle
Quando si chiuderà il contratto?

Dal 10 agosto sono stati resi visibili gli arretrati per tutti i docenti e Ata relativi al contratto scuola 2025/2027, giunti su NoiPa con un’emissione speciale. E gli aumenti? La cifra dello stipendio di questo mese è visibile da fine luglio. Dal 17 agosto risulta visibile il cedolino con gli aumenti. Lo stipendio dovrebbe essere accreditato il 21 agosto, oggi.

Cosa controllare nel cedolino

“Quindi, si vanno a controllare i nuovi tabellari 2025, 2026 e 2027 stipendiali annuali dividendoli per 12 mensilità, sempre ricordando che si tratta di importi lordi, poiché il netto deriverà dalle riduzioni derivanti dalle varie ritenute fiscali e previdenziali”, questo il consiglio di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief che ieri, 20 agosto, ha comunicato di aver inviato segnalazioni a NoiPa per (ancora presunti) errori nei cedolini.

“La cosa più difficile da individuare sono invece gli arretrati: gli elementi da identificare sono rintracciare quanto spetta mese per mese, tenendo conto dell’indennità di vacanza contrattuale, quindi moltiplicare questa cifra per 13 mensilità (sempre se abbiamo lavorato tutto l’anno), poi sommarli a 7,6 mensilità, da cui scaturisce l’arretrato lordo. Quindi vanno sottratte le trattenute, a partire dall’indennità di vacanza contrattuale (IVC), andando a recuperare la tabella del precedente contratto 2022-24, sottraendo sempre le mensilità lavorate”. 

“Successivamente – aggiunge il sindacalista -, vanno caricate le trattenute previdenziali (8%) e il 2,5% per il Tfr che si avrebbero dovuto versare per questa nuova cifra. Dopo di che si va ad adeguare l’Irpef, in base all’imponibile annuale”.

Il calendario (ancora non ufficiale)

Il quotidiano Il Messaggero ha provato a stilare un calendario di emissioni e pagamenti per docenti e Ata. Ecco quali giorni di agosto sono da segnare in rosso, anche se ancora manca l’ufficialità da parte di NoiPa.

Lunedì 17 agosto: visibile la busta paga comprensiva di aumenti.

Martedì 18 agosto: altra emissione urgente per supplenti brevi e saltuari.

Giovedì 20 agosto: previsto il pagamento delle rate arretrate dei supplenti brevi e saltuari dell’emissione di giorno 10.

Venerdì 21 agosto: previsto il pagamento dello stipendio di agosto comprensivo di aumenti.

Tra venerdì 21 e giovedì 27 agosto: previsto il pagamento degli arretrati emessi giorno 10/11 agosto relativi al Ccnl 2025/2027 (probabile data riscossione 24 agosto).

Il testo ufficiale con le tabelle

Nel sito dell’Aran è stato pubblicato il testo del CCNL 2025/2027. Al suo interno sono contenute le tabelle ufficiali con gli aumenti stipendiali per docenti e ATA.

2026_04_01_I_CCNL_CIR_2025_2027-firmato-17-34Download

Quando si chiuderà il contratto?

“Alcuni aspetti normativi sono vecchi di quasi 20 anni quindi qualcosa va rivisto, ne va della qualità lavorativa, parliamo di diritti. Qualsiasi cambio nella parte normativa deve avere costo zero”, ha illustrato.

“Abbiamo introdotto nel contratto l’aspetto dell’IA. Quando si prevede la chiusura della parte normativa? Non sono in grado di dirlo, si procede abbastanza lentamente. Al prossimo incontro ci daranno la bozza con le eventuali proposte accolte. Prima del prossimo incontro, il prossimo 23 settembre, ci saranno tavoli intermedi. Non bisogna avere fretta, modificare errori è difficile”, ha chiarito Castellana.

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